Dans le Trièves, on s'organise pour accueillir les Ukrainiens

"Mens a cette culture de l'accueil", note son maire, Pierre Suzzarini, qui rappelle que les Huguenots du Trièves eux aussi ont connu l'exil. Lui s'est engagé au début de la guerre en organisant avec d'autres habitants du secteur un convoi humanitaire. Ils ont envoyé sur place des dons, et sont revenus à cinq véhicules avec une trentaine de réfugiés. Ces Ukrainiens ont été accueillis par d'autres collectifs de la région. Mickaël et sa mère Tania sont arrivés par un autre canal et vivent depuis près d'un mois chez un couple de Mens. Ils viennent de la province du Donbass. Mickaël décrit les destructions dans sa ville de Roubijné, prise par les Russes et les séparatistes du Donbass :"Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'internet... On a vécu trois semaines au sous-sol, parce que dehors il y avait constamment des tirs d'artillerie" - et il imite le bruit des tirs - "bam! bam! bam!" Avec sa mère, il s'est donc retrouvé derrière la ligne de front. Ils ont pu quitter la ville via la Russie, la Géorgie, la Turquie... avant d'arriver en France, à Lyon. Et un couple de Mens avec lequel ils étaient en contact est venu les chercher à l'aéroport.

Couture

Mickaël était journaliste pour une radio locale, sa mère est une ancienne prof d'histoire. Dans le Trièves, ils soufflent un peu. Tania s'adonne à sa passion, la couture. Elle confectionne des robes de poupées en s'inspirant des traditions de son pays. "Ça m'évite de penser à la guerre, dit-elle ; et puis je peux montrer aux gens ici en France la culture ukrainienne!" Dans les rues de Mens, Tania s'imagine parfois dans un roman d'Alexandre Dumas confie-t-elle... s'attendant à croiser les Trois Mousquetaires! Son pays lui manque, ses amis aussi. Son mari est resté en Ukraine, "mais il est en sécurité" précise-t-elle.

Un logement pour accueillir deux familles

Dans la commune, un collectif s'est organisé pour les aider, notamment pour les démarches administratives, la santé, etc. Mickaël a trouvé un travail à l'auberge du village, et il apprend le français. Dans la commune d'à côté, à Cornillon-en-Trièves, un couple et leur fille sont accueillis. Ces Ukrainiens prennent peu à peu leurs marques dans le Trièves. D'autres arriveront sans doute bientôt. Une maman devait venir avec ses cinq enfants, mais elle est finalement restée en Ukraine auprès de son mari blessé au front, détaille Sophie, une bénévole en charge de l'hébergement. "Du coup on est en alerte parce que les choses vont très vite, explique-t-elle. Et là on est en train de meubler, grâce à la générosité des habitants du Trièves, un appartement qui pourra accueillir 8 à 10 personnes."