Dans le Var, création de l'association "Sauve qui Poule 83" pour défendre l'élevage en plein air

Une quinzaine d'éleveurs varois de volailles en plein air, soutenus par des consommateurs, viennent de créer l'association "Sauve qui Poule 83". Objectif : défendre leur métier et dénoncer les mesures de confinement décidées pour lutter contre la grippe aviaire.

L'association "Sauve qui Poule 83" a été créée par des éleveurs et consommateurs du Var (illustration)

Après le Vaucluse, le Gers ou encore la Loire-Atlantique, une quinzaine d'éleveurs de volailles fermières du Var ont récemment créé, à Correns, l'association "Sauve qui Poule 83". Ces professionnels, membres de la Confédération paysanne, veulent dénoncer le confinement des poules pondeuses, poulets à chair et autres volailles, obligatoire depuis le 5 novembre 2021 pour lutter contre l'épidémie de grippe aviaire qui sévit en France (plus de 300 foyers dans le sud-ouest et près de 3 millions de volailles abattues cet hiver).

"Nos poules ne méritent pas la prison ferme !"

Pour l'association, les "poules ne méritent pas la prison ferme !" Nina, éleveuse de 500 poules pondeuses dans le Haut-Var explique : "ces mesures sont inadaptées à nos petits élevages et au bien être de nos animaux qui ont l'habitude de vivre à l'extérieur. Nos poules n'ont pas le droit de sortir alors qu'elles sont censées être élevées en plein air. Pour que nos volailles puissent aller à l'extérieur, un vétérinaire doit d'abord venir constater "leur mal-être". Ensuite nous pouvons obtenir une dérogation mais leur espace est réduit : 50cm² par animal au lieu de 4m² pour les exploitations bio." Un non-sens pour la jeune avicultrice installée en bio qui rappelle qu'il n'y a pas d'élevage industriel de volailles dans le département.

Selon l'association, il faudrait surtout limiter les flux entre les exploitations pour limiter la propagation de la grippe aviaire. "Dans l'élevage industriel, les volailles sont transportées d'une exploitation à une autre tout au long de leur vie, c'est comme ça qu'on diffuse le virus. Nous, nous exploitons des "fermes en autarcie", nos animaux ne bougent pas. Nous ne sommes donc pas dans la même situation."

En créant "Sauve qui Poule 83", les éleveurs veulent aussi informer les consommateurs*. "Ces mesures ont des conséquences sur nos produits et les consommateurs ne le savent pas", poursuit Nina. "Avec la claustration des volailles, on peut difficilement parler de produits de plein air puisque les poulets ou les poules ne sortent pas ou très peu. Ils ne peuvent plus aller se nourrir dans la nature, ce qui apporte pourtant une qualité gustative à mes œufs."

Les particuliers également concernés

La propagation de la grippe aviaire atteignant le "risque élevé" depuis début novembre en France, les particuliers sont également concernés par ces mesures. Ils doivent confiner leurs poules ou installer des filets au-dessus de leur basse-cour.

*Pour contacter l'association Sauve qui Poule 83 : contact.sauvequipoule83@framaliste.org