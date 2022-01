12.000 piscines illégales détectées en Provence grâce à l'intelligence artificielle

Les services fiscaux s'appuient depuis septembre 2021 sur l'intelligence artificielle pour surveiller les piscines non déclarées, avec le soutien de Capgemini et Google. Il y en a environ 4.000 dans le Var et 8.000 dans les Bouches-du-Rhône selon un premier bilan.

Ils ont fraudé et n’ont pas déclaré leur piscine aux services fiscaux ! Environ 4.000 Varois et 8.000 habitants des Bouches-du-Rhône recevront un courrier de régularisation dans les semaines qui viennent. C’est le premier bilan du dispositif "Foncier Innovant" expérimenté depuis septembre dernier par la Direction départementale des finances publiques du Var. Dans les Bouches-du-Rhône, le fisc a compté plus de 8.000 piscines non déclarées.

Ce contrôle s'appuie, comme dans sept autres départements français*, sur un algorithme informatique pour détecter plus efficacement le bâti non déclaré. D’abord les piscines et une régularisation visible sur la taxe foncière 2022. Les autres bâtiments, comme les extensions de maison ou les abris de jardin, devraient être repérés d'ici la fin 2022 pour une régularisation en 2023.

"Équité fiscale"

_"La philosophie de ce dispositif est bien l'équité fiscale ! Nous voulons éviter que certains contribuables abusent en ne déclarant pas toutes leurs données. Lorsque la valeur fiscale d'un bien augmente, il est normal que son propriétaire soit taxé à hauteur. D'où ce processus de détection informatisée, de contrôle et de relance. Notre objectif est aussi d'apporter aux collectivités locales (_qui perçoivent la taxe foncière NDLR) la ressource fiscale la plus juste possible" indique Pascal Rothé, directeur départemental des finances publiques du Var.

Capgemini et Google en soutien

Ce programme d'intelligence artificielle, déployé par les Finances Publiques avec le soutien de Capgemini et Google, croise les images aériennes et les données cartographiques de l’IGN (disponibles sur le site geoportail.gouv.fr) avec les déclarations des contribuables. L'algorithme pointe les piscines qui n'apparaissent pas dans les fichiers du fisc.

Un agent des impôts contrôle ensuite les résultats de l’intelligence artificielle, il vérifie qu'il s'agit bien d'une piscine soumise à déclaration et non pas, par exemple, d'une piscine hors sol ou "d'une simple bâche bleue tendue dans le jardin" indique Ondine Acquaviva, Administratrice adjointe des finances publiques du Var. "Des vérifications sur place peuvent être opérées si besoin car il est important de corroborer ces détections par l'humain".

Relance amiable pour commencer, puis amende

Si la fraude est avérée, le propriétaire se verra adresser une demande de régularisation. Il devra ensuite indiquer aux services fiscaux la surface et la date d'achèvement de la piscine afin d'établir le montant de la taxe foncière 2022. "S'ils refusent de répondre à cette relance amiable, les propriétaires feront l'objet d'une évaluation d'office et seront assujettis au paiement d'une amende allant de 60 à 150€" ajoute encore le directeur des finances publiques du Var.

Concernant le respect des données personnelles et l'intervention de Google et Capgemini, "il y a un strict respect de la confidentialité des données fiscales et des données déclaratives des contribuables. C'est bien la DDFiP qui est maîtresse du dispositif. Elle pilote la démarche et assure la confidentialité des données qui ne sont absolument pas accessibles aux partenaires privés. Cap Gemini et Google n'interviennent que sur les cartes IGN qui sont déjà publiques." assure Ondine Acqueviva.

Ce dispositif "Foncier innovant" devrait donc être étendu à tout le bâti non déclaré et à tous les départements français fin 2022.

* Alpes-Maritimes, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire et Vendée.