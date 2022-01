Dans le Var, déjà le boom des réservations pour les vacances... d'été

"C’est du jamais vu !" Les professionnels du tourisme du Var, que France Bleu Provence a contactés, font tous le même constat : la saison 2022 démarre sur les chapeaux de roues dans le premier département touristique de France après Paris. Dès ce mois de janvier, les réservations pour juillet et août sont en plein boom : en hausse de 20% en moyenne par rapport à janvier 2021. Campings, gîtes, hôtels ou locations saisonnières, tous les types d'hébergement sont concernés.

Marie-Chantal, habitante de l'ouest de la France, l'a appris à ses dépens. Elle et son mari ont l'habitude de louer une maison au Lavandou. "Cette année, j'ai appelé le propriétaire dès début janvier et non en février comme je fais d'habitude. Mais c'était déjà trop tard pour les dates que nous souhaitions. C'est complet les deux premières semaines d'août et on nous propose la troisième semaine !" raconte avec étonnement la quinquagénaire.

Cette situation n'étonne pas les professionnels. "Notre camping existe depuis 46 ans mais nous n'avions jamais constaté un tel engouement" confie Aurore Laroche, directrice du camping Esterel Caravaning à Saint-Raphaël. "Fin décembre, nous étions déjà à plus 27% de réservations. Aujourd'hui, ça se tasse un peu mais nous atteignons 20% de hausse par rapport à janvier dernier" poursuit la responsable. Les clients qui réservent aujourd'hui dans ce camping 5* sont des touristes français ou européens qui avaient dû reporter leur séjour en 2020 ou 2021 à cause du Covid. "Mais il y a aussi beaucoup de familles françaises qui sont tout simplement pressées de partir en vacances et qui ont souhaité réserver en avance".

Les familles avec de jeunes enfants pensent déjà à l'été

Les familles françaises avec de jeunes enfants semblent être les premières à réserver leur location selon la Fédération des Gîtes de France, qui s'attend "à battre des records historiques de réservations en 2022" (déjà +12% pour juin, 18% pour juillet). C'est aussi le constat de la plateforme de locations saisonnières Belvilla (+ 21% en Provence-Alpes-Côte d'Azur en janvier). "Les familles se projettent déjà sur l'été. On ressent clairement leur envie d'évasion et leur besoin de penser à autre chose qu'à la crise sanitaire et aux problèmes dans les écoles. Elles s'y prennent également maintenant pour pouvoir respecter leur budget car en s'y prenant au dernier moment, les prix grimpent." explique Elise Renaud, responsable du développement commercial de Belvilla.

Autre signe que les touristes ont déjà envie de profiter des paysages du Var : les sites internet des professionnels enregistrent en ce début d'année des pics de fréquentation. C'est le cas notamment du site du comité départemental "Var Tourisme".