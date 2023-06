Dans le Var, gendarmes et boulangers s'associent pour lutter contre les violences intrafamiliales

Les boulangeries distribuent 22.000 sacs à pain sur lesquels sont imprimés les numéros d'urgence et un "violentomètre"

C’est une cause nationale que rien ne semble enrayer ! Depuis le début de l’année, les gendarmes du Var ont ouvert 500 procédures de violences intrafamiliales, soit plus de 3 par jour. Ce sont souvent des femmes sont victime de la violence de leur mari.

ⓘ Publicité

Pour poursuivre la sensibilisation, les gendarmes du Var ont décidé de s’appuyer sur les commerces de proximité. Après les pharmacies en 2022, ils distribuent actuellement dans une centaine de boulangeries du département 22.000 étuis à pain sur lesquels sont imprimés les numéros d’urgence et un "violentomère".

Ce "violentomètre" est un outil qui permet de mesurer le degré de violence dans un couple à partir d’un questionnaire et d’exemples concrets : "C’est une échelle à trois couleurs, vert pour une relation saine, orange pour une relation douteuse et rouge pour une relation dangereuse. Cela permet d’alerter une éventuelle victime. Si elle vit sous la pression de son mari, elle peut penser que la situation est normale. Grâce à cet outil disponible dans les boulangeries, nous pouvons réveiller les consciences et pousser une femme à agir" explique le capitaine Christian Rouvier, officier chargé de la prévention de la délinquance au Groupement de gendarmerie du Var

Le chef d’escadron Gaëlle Rouault, commandante du groupement de gendarmerie de Hyères poursuit : "Quand la personne s’est reconnue en tant que victime, elle trouve aussi sur cet étui à pain tous les numéros d'urgence et ceux des plateformes d'écoute à disposition des femmes, des hommes et des enfants en difficulté. Elle peut plier ce sac en papier et le garder près d'elle".

La gendarmerie du Var s’appuie sur les boulangeries car "elles font partie du quotidien de la population, c’est un espace de confort où peut se créer une relation de confiance" indique le chef d'escadron Rouault.

Au cœur de cette relation : le boulanger ! Comme Martin Monot de la boulangerie Les délices du village, quartier La Moutonne, à La Crau : "Nous avons immédiatement accepté de distribuer ces sacs avec nos baguettes. Les violences faites aux femmes est un sujet qui nous tient à cœur. Si avec cet outil, nous arrivons à sensibiliser qu’une seule femme, nous aurons réussi notre mission !"

Le "violentomètre" permet en quelques questions de "situer" sa relation de couple © Radio France - Sophie Glotin