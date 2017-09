Dans les Ardennes, les bénévoles du téléthon sont prêts

Ce dimanche, c'est le lancement national du Téléthon 2017, le marathon caritatif pour la recherche sur les maladies génétiques. Pour l'occasion, l'AFM- Téléthon organise un mannequin challenge dans tous les départements de France et retransmis en simultané sur les réseaux sociaux.

Une personne en fauteuil qui slalome parmi d'autres personnes immobiles : voilà ce que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux ce dimanche à midi pétantes à l'occasion d'un mannequin challenge. Ce défi est organisé dans tous les départements français qui participent au Téléthon. Dans les ardennes, ce mannequin challenge aura lieu sur la place Ducale de Charleville - Mézières. Pour Laurent Julliard, le coordinateur de l'AFM Téléthon dans les ardennes, "on s'est lancé un petit défi: celui d'en faire le plus grand mannequin challenge du monde. L'idée c'est de dire que lors de ce défi on ne va pas bouger (c'est la règle du mannequin challenge) mais le message qu'on veut lancer c'est bien qu'on va se bouger pour le Téléthon 2017".

Interview de Laurent Julliard, coordinateur de l'AFM Téléthon pour le département des Ardennes Copier

Dans les ardennes, plus de 150 défis sont prévus durant le week-end du Téléthon les 8 et 9 décembre 2017. Laurent Julliard le confirme "tout est en préparation mais je peux déjà vous dire que certain de nos défis rentreront peut être dans le Guiness des records. Un boulanger ardennais prépare par exemple un dessert typiquement du coin et forcément, il sera de très grande taille".

Des bénévoles du Téléthon mobilisés pour la recherche sur les maladies rares. © Maxppp - Vincent Isore

Dans les ardennes, des VTTistes se sont aussi lancé le défi de pédaler durant 30 heures non-stop. Mais le plus grand défi sur ce week-end du Téléthon des 8 et 9 décembre, c'est de parvenir à collecter aussi un maximum de promesses de dons pour la recherche médicale sur les maladies génétiques rares. L'année dernière, le Téléthon a récolté plus de 80 millions d'euros de promesses de dons.

La chanteuse Zazie, marraine de l'édition 2017

Chanteuse engagée et concernée par de nombreux sujets de société, Zazie mettra ses multiples talents au service des familles pour cette 30ème édition du Téléthon. Les défis et les différents rendez-vous seront retransmis en direct durant 30 heures sur France Télévisions avec Sophie Davant et Nagui comme pilotes des programmes.

Pour faire un don pour le Téléthon, il faut appeler le 3637 ou cliquer sur ce lien