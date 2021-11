Dans les bars de Poitiers, peu de relâchement sur le contrôle du pass sanitaire

Attablée avec trois amis à la terrasse d'un bar de la place Charles-de-Gaulle dans le centre-ville de Poitiers, Marie a bien son pass sanitaire. Mais elle le reconnaît, "certaines fois on se prépare pour le présenter et on nous le contrôle pas. Mais bon je m'en fiche, moi je l'ai." On l'a tous entendu ou nous même constaté ces derniers temps, il peut arriver que certains établissements ne contrôle pas le pass sanitaire. Mais est-ce qu'il y a vraiment du relâchement dans le contrôle du pass sanitaire dans les bars de Poitiers ?

Chez Jean-Michel, près de l'Hôtel de Ville, "il peut y avoir quelques personnes qu'on ne contrôle pas, mais c'est vraiment à la marge, on contrôle 90 à 95% des personnes", explique Pierre Goubault, le patron de ce bar-restaurant. "Lorsqu'il y a beaucoup d'affluence, on met toujours une personne à l'entrée."

Lors des moments de forte affluence, le patron de "Chez Jean-Michel" poste un salarié à l'entrée pour contrôler les pass sanitaires © Radio France - Florent Vautier

Derrière son comptoir de l'Istanbul, un bar familial place Charles-de-Gaulle, Chennai, l'une des gérantes, demande systématiquement le pass sanitaire aux nouveaux clients qui viennent manger ou boire un verre. Mais lorsque des habitués viennent plusieurs fois par semaine, elle ne leur demande pas le pass à chaque fois. "Je ne les embête plus avec ça parce que je sais qu'ils sont vaccinés", reconnaît-elle. "Je trouve que demander à chaque fois c'est quand même casser un lien qu'on a mis des années à construire."

D'autant que les forces de l'ordre passent moins régulièrement, voir de manière rarissime pour contrôler le respect des mesures sanitaires dont le pass dans les établissements. A Poitiers, les patrons avouent avoir vu les policiers au moment de l'instauration du pass début août, ce qui avait entraîné quelques fermetures administratives. Mais ces dernières semaines, les procès verbaux rédigés par les forces de l'ordre se compte sur les doigts d'une main.