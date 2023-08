Dans les Bouches-du-Rhône, des vacances au camping de plus en plus chères

Les séjours au camping ont toujours été considérés comme un bon plan pour des vacances à petits prix. Mais depuis quelques années, et avec l'inflation, le budget d'une semaine de vacances au camping explose. Dans les Bouches-du-Rhône, elles coûtent environ 1 000 euros par semaine pour une famille en bungalow.

Des habitués prêts à se restreindre

Chantal Ravonnaux dirige le camping La Source, à La Couronne, depuis une petite dizaine d'années. Avant ça, ses parents l'ont dirigé pendant 20 ans. Au fil des années, elle a vu évoluer les modes de consommation des campeurs. "Avec l'inflation, on a augmenté nos tarifs de 3 %. Et depuis quelques années, les prix ne cessent d'augmenter. Mais les gens tiennent à leurs vacances au camping alors on les voit de plus en plus se restreindre dans les activités extérieures."

En effet, c'est le cas de beaucoup de familles rencontrées au camping de La Source. Laurence et Jérôme ont réservé une semaine dans un bungalow, pour la deuxième année consécutive. Leur semaine de vacances leur coûte 1 050 euros. "C'est très cher, surtout pour notre budget. Mais ce qu'on aime ici, c'est l'esprit familial et la proximité avec la plage. Alors on fait attention sur le reste et on évite de faire des activités payantes."

"Pour ce prix, on pourrait avoir une maison ou un appartement. Mais pour les enfants, le camping c'est beaucoup mieux. Alors on préfère venir ici", ajoute la vacancière.