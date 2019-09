Dans les Calanques, on "profite du week-end comme si on était en vacances"

On arrive au mois d'octobre et le mercure affiche encore plus de 25 degrés ce week-end dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Nombreux sont ceux qui en profitent dans les Calanques pour un rab de vacances, un mois après la rentrée.

Cassis, France

26 degrés ce samedi, un bon 27 en ce nouveau dimanche ensoleillé. La météo est fabuleuse, l'été fait du rab et l'esprit des vacances avec.

C'est le cas dans la Calanque de Port-Pin, à Cassis. "Je mange mon sandwich face aux Calanques et j'en profite sourit Aurélie, qui a posé sa serviette sur un rocher qui surplombe l'eau turquoise. La vie est dure(sourire). _On est d'anciens parisiens et on se régale._"

Il y a encore quelques touristes dans les Calanques, ici, celle de Port-Pin © Radio France - Bruno Blanzat

Aurélie, enseignante: "un mois après la rentrée, on se vide la tête, on a deux jours pour faire un vrai break."

Avec ses enfants, son mari Olivier et leurs amis venus de Paris, ils se sentent en vacances entre balade pour rejoindre les Calanques, pique-nique et baignade. "Je suis instituteur et, avec la rentrée, on a attaqué sur les chapeaux de roue donc on prolonge un peu les vacances avec ce beau temps" raconte Olivier. "Un mois après la rentrée, on se vide la tête, on a deux jours pour profiter pleinement et faire un vrai break" complète Aurélie, également enseignante.

Entre balade, pique-nique et baignade, on récupère de la semaine de travail © Radio France - Bruno Blanzat

Laurence: "On est toujours en vacances à Marseille (rires)!"

L'été fait du rab dans les Calanques! © Radio France - Bruno Blanzat

Au milieu de quelques touristes, on croise Laurence, serviette autour de la taille nouée sur son maillot de bain. _"_L'eau est très bonne, elle doit être à 22 ou 23 degrés se régale la marseillaise. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a un petit peu de méduses. Il fait bien chaud et on profite de l'arrière-saison. On est toujours en vacances à Marseille (rires)!"

Les marseillais récupèrent de leur semaine de travail dans les calanques © Radio France - Bruno Blanzat

Cette responsable dans le secteur médico-social profite de ce week-end ensoleillé pour recharger les batteries. "Le soleil, la mer, ça vous donne de l'énergie. Cela vous permet de couper avec la routine et les difficultés du travail la semaine..."