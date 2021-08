Dans les Cévennes, la fin des vacances se fait sentir

A la piscine du camping Les Plans à Mialet, dans les Cévennes, il y a moins de monde que d'habitude. Beaucoup de vacanciers profitent de leur dernière journée à la piscine avant de rentrer chez eux, comme Domitille et Marie, originaires de Lille : "On repart demain donc je pense qu'on va rester ici toute la journée !"

Pour elles, ces vacances étaient nécessaires : "L'année dernière, on n'a pas pu partir, donc on les attendait avec beaucoup d'impatience et ça nous a fait énormément de bien."

Une famille sur le départ, comme beaucoup d'autres ce samedi matin. © Radio France - Juliette Pierron

Aux sanitaires du camping, Sophie a aussi remarqué que ça sentait la fin de l'été : "On s'est levés ce matin et tous les emplacements étaient vides autour de nous. Ca y est tout le monde s'en va" constate-t-elle tristement.

Du repos et du calme

Christelle et Guy viennent d'arriver. Ils préfèrent prendre leurs vacances quand tout le monde repart pour avoir plus de calme. "Ca fait 13 ans qu'on vient ici, toujours pour fin août/début septembre.", explique Guy. Sa compagne ajoute : "Cette année, on sent qu'on a vraiment besoin de repos, d'apaisement et de contacts humains plus simples et déjà hier en arrivant, on a senti qu'on aurait tout ça ici."

Le gérant du camping, Clément Fernandez, l'affirme, ses clients sont venus chercher les grands espaces : "C'est vrai que la disposition du camping, la rivière à côté... on sait que les gens viennent pour ça".

La vue depuis la plage de rivière du camping. © Radio France - Juliette Pierron

Cette année, il a même remarqué que 15 à 20% de ses clients font l'expérience du camping pour la première fois. "Difficile d'analyser si c'est un choix économique, de destination, ou de mode de vacances, mais ce qui est sûre c'est que ce chiffre a doublé cette année."

"On a zappé le Covid"

Les touristes l'ont tous remarqué : l'endroit est idéal pour une réelle coupure. "_J'ai complètement déconnecté du covid et du masque_. Et je ne veux pas regarder les infos." affirme Alice.

Un peu plus loin sur la terrasse de son bungalow, Dominique explique : "On ne regarde pas la télé, il n'y a pas de radio. Je lis juste un peu le journal le matin, mais dès que je vois "Coronavirus", je ne regarde même pas. Et on verra à la rentrée."

Car l'inquiétude face au coronavirus pointe tout de même le bout de son nez. Gaëtan est professeur à Beaucaire : "On ne sait pas si à la rentrée, on va continuer à parler avec le masque ou non, c'est un peu flou. Je ne suis pas très serein, c'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer mais bon... pas le choix !"