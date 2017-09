Dans les Coëvrons, un centre de remise en forme, identique à ceux des grandes villes, vient d'ouvrir

C'est la première salle de remise en forme de ce type qui s'installe dans la campagne mayennaise.

Vous fréquentez peut-être une salle de sports et de remise en forme. A Laval, à Chateau-Gontier ou à Mayenne. Les principales villes du département en sont équipées. Mais à la campagne, difficile de trouver un tel établissement. Et pourtant, il y a une vraie demande. Difficile mais désormais pas impossible.

La salle de cours de fitness © Radio France

Une salle de ce type vient en effet d'ouvrir à Evron, l'enseigne s'appelle Svelte Ness. Visitez les locaux ci-dessous en vidéo :

VIDÉO: une vraie salle de sports, comme en ville, vient d'ouvrir à la campagne. À Évron #Mayenne@lescoevrons. Reportage sur @bleumayennepic.twitter.com/nZXyS1cRIK — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 11, 2017

Tchy-Nang et Audray sont les gérants de cet établissement. Ils arrivent d'Angers. Ils ne voulaient pas s'installer en ville. La concurrence y est déjà beaucoup trop forte.

La salle cardio et muscu avec vélos, tapis de course © Radio France

Ils ont donc cherché un endroit à la campagne. Et leur choix s'est porté sur Evron. Dans ce coin de la Mayenne, un centre de type c'est une première. Les deux gérants répondent ainsi à une demande. Beaucoup de sportifs des Coëvrons devaient, jusqu'à présent, faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver un centre de remise en forme. Et pour certains, ça leur permet, pour la première fois depuis bien longtemps, de reprendre une activité physique. Reportage à écouter ci-dessous :

Le centre Svelte Ness est ouvert depuis quelques jours à Evron Copier

Svelte Ness, situé route de Sillé-le-Guillaume à Evron, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 21h, le samedi de 8h30 à 13h et tous les jours de 6h à 23h avec un badge d'accès (20 euros). Les tarifs varient, selon les formules, entre 19,90 euros/mois et 29,90 euros/mois.