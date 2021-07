Dans les colonies de vacances de La Bourboule, le pass sanitaire pèse sur l'organisation

Une sortie à Vulcania et à la piscine la semaine dernière, et voilà déjà deux occasions de sortir son pass sanitaire pour les animateurs d'une colonie de vacances de La Bourboule. Pour ceux déjà vaccinés, pas de problème, mais ce n'est pas le cas d'Andréa. L'animatrice a donc dû faire un test PCR pour pouvoir quand même accompagner les enfants : "C'est très pénible, je dois faire un test PCR à chaque sortie, quand il y a des rendez-vous disponibles et ce n'est pas forcément facile avec mon emploi du temps assez chargé", pour celle qui doit s'occuper des enfants du lever au coucher. Difficile de trouver un créneau dans ces conditions.

Pénurie de rendez-vous pour se faire tester

Ce n'est pas la seule concernée. Dans certaines colonies, plus de la moitié des animateurs ne sont pas vaccinés et doivent donc faire des tests PCR régulièrement. Un véritable casse-tête pour les directeurs, qui doivent anticiper, d'autant plus qu'à La Bourboule, il n'y a qu'une pharmacie qui propose des rendez-vous "et par exemple, il n'y a plus de rendez-vous jusqu'au 2 août", précise Sacha Maxime Pasquali, directeur d'une colonie de vacances dans la ville thermale. "Il faut prévoir, réserver avant, mais cela complique encore plus l'organisation."

"Sauf que parfois, on ne peut pas anticiper deux ou trois jours à l'avance nos besoins", renchérit Antoine, lui aussi directeur d'une colonie de vacances. "Par exemple, pour l'accrobranche où nous sommes, on pensait qu'on en aurait besoin, puis finalement non. J'avais pris des rendez-vous en urgence, avant de les annuler. La pharmacie n'a pas aimé, ce que je comprends mais, maintenant, je ne sais pas si je pourrais emmener de nouveau mes animateurs s'y faire tester."

C'est le flou" - Sacha Maxime Pasquali, directeur d'une colonie de vacances

Un encadrement qui fustige aussi l'absence de réponses des autorités au sujet des pass sanitaires. Par exemple, ils n'ont pas eu de réponse immédiate pour savoir si le pass sanitaire était forcément obligatoire durant toute la colo, même en centre. Et maintenant c'est l'extension du pass sanitaire aux transports dès le 9 août qui inquiète les directeurs. Leurs animateurs devront-ils l'avoir dans les cars spécialement affrétés pour le transport des enfants ? Quid des trains aussi ? Beaucoup de questions sans réponse qui laissent Sacha Maxime Pasquali "dans le flou". Lui et les autres directeurs ne savent pas s'il sera possible de maintenir toutes les activités dans les prochaines semaines, si pour certaines, il manque des animateurs qui n'auraient pas de pass sanitaire.