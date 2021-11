Dans les coulisses de Maison Raymond à Nîmes

Comment sont fabriqués les produits alimentaires que l'on consomme? Pour répondre à cette question, l'Association nationale des industries alimentaires organisait jeudi et vendredi l'opération "Découvrez ce que vous mangez !" Parmi les entreprises participantes, Maison Raymond installée dans la zone de Grézan à Nîmes. Cette entreprise d'une vingtaine de salariés fait partie du groupe alimentaire "Olives and Co". Elle fabrique des tartinables à base de légumes et des tapenades sous la marque Croc'Frais. Des produits vendus en grande et moyenne surface. "On trouve toujours intéressant que les gens puissent venir voir ce qu'on fait explique Laurence Bourrel, responsable qualité sur le site, qu'ils puissent voir qu'on fabrique avec des matières premières saines. Qu'ils puissent se rendre compte aussi ce que c'est que l'industrie. Qu'on sait faire des produits qualitatifs dans de bonnes conditions."

Près d'une centaine de recettes

Les visiteurs accueillis ce jeudi au sein de l'entreprise ont donc pu découvrir tout le processus de fabrication des produits de Maison Raymond, en suivant leur cheminement, de la préparation des matières premières jusqu'à l'étiquetage et l'expédition des produits finis. A l'intérieur d'un grand hangar, du sel, du vinaigre, de l'huile d'olive, des l'ail en poudre, du jus de citron, des tomates concassées, du thym ou encore des pois chiches sont entreposés. Ils entrent dans la composition des recettes élaborées par Maison Raymond pour confectionner les tartinables. Une centaine de recettes différentes. Chaque jour, ce sont 15.000 barquettes plastiques de tartinables et 28.000 verrines qui sortent du site de Nîmes. Elles sont vendues dans les grandes et moyennes surfaces.

Plus de brandade depuis 2013

Parmi les visiteurs, des Nîmois persuadés de venir découvrir les secrets de fabrication de la brandade Raymond. C'est effectivement dans ces locaux que la brandade de la marque Raymond Geoffroy a été fabriquée. "On a arrêté la fabrication de la brandade en 2013. La direction du groupe "Olives and Co" a souhaité se spécialiser dans les tartinables à base de légumes et d'olives. C'est suite à l'arrêt de l'activité de brandade qu'on a changé de nom pour s'appeler Maison Raymond."