Dans les coulisses des centres de Villepinte et des Pavillons-sous-Bois des Restos du cœur

Paris, France

A partir de ce jour, plus de 70.000 bénévoles travailleront main dans la main pour nourrir, loger et accueillir des milliers de personnes en difficulté.

Plus de 2.000 centres d’accueil et antennes Restos du cœur préparent cette nouvelle saison avec la ferme intention de lutter contre la détresse et la précarité.

David Kolski s’est rendu dans l’entrepôt de Villepinte où sont centralisées toutes les denrées avant une redistribution dans les 31 centres du 93. Il a pu rencontrer Antonio, le responsable départemental de la Seine-Saint-Denis.

L’an dernier, près de 5 millions de repas ont été offerts sur l’ensemble du département.

La distribution alimentaire représente une aide vitale pour les bénéficiaires Copier

L’Europe participe à hauteur d’un quart des besoins des Restos du cœur. Le reste de la nourriture est collecté mais surtout acheté grâce aux dons.

Dans l'un des centres de la Seine-Saint-Denis © Radio France - David Kolski

David Kolski est monté à bord d’un des camions qui se chargent d’approvisionner les différents centres. Direction Les Pavillons-sous-bois aux côtés de Madjid chauffeur-livreur pour les Restos.

C’est tout une logistique qui est mise en place chaque matin.

C’est une véritable course contre la montre Copier

Aux Pavillons-sous-Bois, David Kolski a fait la connaissance de Brigitte, co-responsable du centre qui lui a expliqué une journée type.

Une organisation très rythmée de 7h30 à 11h30 Copier

Sans la générosité des particuliers, sans celle des entreprises mais surtout sans celle des bénévoles, il n’y aurait pas de Restos du cœur.

Pour Catherine et Marie donner du temps pour aider les personnes en difficultés est très enrichissant.

Elles reviennent sur leur mission et leurs échanges avec les bénéficiaires