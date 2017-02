Dans les coulisses du centre de formation du DFCO

A la veille du match Dijon-PSG, France Bleu Bourgogne vous propose une matinale spéciale en direct du centre de formation du DFCO. C'est là que vivent et s'entraînent les jeunes joueurs qui rejoindront pour les meilleurs, l'effectif professionnel. Rendez-vous dès 6 heures, balle au pied !

Ouvert il y a trois ans et demi près des terrains des Poussots, le centre de formation du DFCO accueille aujourd'hui une cinquantaine de jeunes dont une vingtaine sont pensionnaires du centre. Les plus jeunes ont 15 ans, les plus âgés 19 ans. Tous rêvent de devenir un jour joueur professionnel. Mais peu y parviendront. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, le DFCO leur offre des installations dignes d'un club professionnel.

Un esprit familial

Les jeunes pensionnaires du centre de formation partagent leur journée entre les cours au lycée ou à l'université et les entraînements. L'atout du club, c'est son esprit humain et familial. Les responsables du centre de formation se donnent pour mission de former le joueur mais aussi l'homme en dehors du terrain. Du kiné au professeur de lycée, en passant par les entraîneurs, tous témoignent de leur passion pour la formation des jeunes.

Rendez-vous vendredi 3 février dès 6 heures sur France Bleu Bourgogne pour une émission spéciale consacrée au centre de formation du DFCO.

Posez vos questions sur Facebook à Sébastien Degrange, le directeur du centre de formation du DFCO et Olivier Delcourt le président du DFCO.

VIDÉO - L'inauguration du centre de formation du DFCO en 2014