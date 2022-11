Dans les coulisses du centre de tri de Dijon Métropole

Il est 6h30 ce matin, le centre de tri des déchets de Dijon Métropole est déjà en pleine activité. 25 000 tonnes de déchets sont traités annuellement, ce qui représente environ 95 tonnes par jour. Le futur centre de tri qui entrera en activité à l'automne 2023, aura lui une capacité de traitement de 35 000 tonnes annuelles. Aujourd'hui, le site est performant mais nécessite des aménagements pour répondre à l'évolution des consignes de tri, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. En effet, les plastiques souples de suremballage, les bouteilles de lait, pots de yaourt et autres barquettes pourront être intégrés au bac jaune, de notre tri quotidien actuel.

Un processus de tri de plus en plus performant

L'équivalence du poids de la Tour Eiffel en métaux recyclés, a été traitée depuis l'ouverture du site, ce qui représente environ 10 000 tonnes. Les papiers et cartons recyclés ont également permis d'économiser l'abattage de plus de 4 000 000 d'arbres. 60% des tonnes sont reçus de Dijon Métropole, les 40% restants proviennent de collectivités voisines, en Côte d'Or. 29 millions d'euros ont été investis pour faire évoluer le site : l'agrandir et moderniser le processus de tri, en rapport à l'évolution prochaine des consignes de tri. Le centre de tri est efficient : 8 tonnes sont traitées à l'heure actuelle pour 11,5 tonnes à l'automne 2023, avec les nouvelles infrastructures. En fin de processus de tri, le centre produit des balles de plus de 400 kilos de matières triées, qui ont pour destination des filières locales de recyclage, dans une zone dite Grand-Est (Epinal, Beaune, Besançon, Verdun, Colmar).

Un tremplin pour une insertion économique par le travail

Suez, en charge de l'exploitation du centre de tri et ID'EES 21, ont noué un partenariat solide et durable pour accompagner environ 600 personnes en insertion depuis 2007. ID'EES 21 guide un public de travailleurs en insertion économique par le travail, au profil varié. Eloignés de l'emploi, ils développent au centre de tri des compétences idéales pour un futur retour à l'emploi, telles que la rigueur, la rapidité et l'anticipation. 30 agents en insertion travaillent aujourd'hui sur les lignes de tri du site pour 14 agents Suez. A noter que l'application mobile, intitulée : "Monservicedéchets", lancée en novembre 2020, aide les citoyens à adopter les bons gestes dans le tri de leurs déchets quotidiens, en sachant bien sûr que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.

