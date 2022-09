Dans les Deux-Sèvres, un ticket pour inciter les jeunes à s'engager pour leur association

"J'aime/J'aide mon asso" : c'est le slogan du ticket jeune citoyen lancé par le Département des Deux-Sèvres en cette rentrée 2022. 47.500 élèves du CP à la troisième ont reçu ou vont recevoir par le biais de leurs établissements scolaires un ticket d'une valeur de 20 euros à remettre à une association sportive ou culturelle dans laquelle ils s'inscrivent. Cela permettra dans un second temps à l'association de toucher une subvention correspondant à la somme des tickets collectés.

Devenir acteur de son association

"Le jeune va pouvoir devenir acteur de son association", lance Coralie Dénoues, présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. "Le monde du bénévolat souffre de l'engagement c'est pour ça que nous avons décidé d'accompagner la jeunesse dès le CP et dès l'adolescence car ce seront nos bénévoles de demain", poursuit-elle.

Un nouveau dispositif qui demande encore de la pédagogie, car il ne faut pas le confondre avec le pass relance culture et sport mis en place en 2020 et 2021 pendant le Covid qui était une aide en direction des familles. Là c'est bien l'association qui va bénéficier des fonds.

"C'est un dispositif plutôt intéressant dans la démarche", estime Eric Mezino, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Ego à Niort association de danse hip-hop, une cinquantaine d'adhérents l'an dernier. "La somme n'est pas énorme mais la démarche j'aime/j'aide, je trouve que le slogan est plutôt bien. Ça veut dire que je mets aussi la main à la pâte. C'est pas je touche de l'argent j'en fais ce que je veux, non, c'est pour aider".

L'association est libre sur l'utilisation de l'argent qu'elle recevra grâce à ces tickets mais devra en informer le Département. "Ça peut être de l'achat d'équipement, un jeu de maillots, pour indemniser les bénévoles qui emmènent les joueurs sur un stade un peu loin, ça peut être aussi une aide pour les enfants qui en ont le plus besoin", liste Coralie Dénoues. Il n'y a pas de plafond sauf les associations qui sont dans les établissements scolaires. Coût estimé de ce dispositif pour le Département : 725.000 euros.

Une nouvelle politique culture et sport en 2023

Un dispositif qui ne vient pas remplacer d'autres aides. "Mais il va y avoir une nouvelle politique culture et une nouvelle politique sport", annonce Coralie Dénoues. "Pour cette année 2022, les associations auront leurs subventions habituelles et pour 2023 on verra dans le cadre de cette nouvelle politique".