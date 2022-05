Dans les écoles de Châteauroux, les équipes se mobilisent pour reprendre les cours en toute sécurité

Les intempéries de la nuit du dimanche au lundi 23 mai ont fait de nombreux dégâts dans l'Indre. La grêle a abîmé de nombreuses toitures de particuliers, mais aussi celles de bâtiments de la Ville. C'est le cas d'une vingtaine d'écoles dans le secteur. Deux ont même dû fermer leurs portes cette semaine, pour ne pas mettre en danger les élèves et le personnel de ces établissements. Celle du Grand Poirier et l'école maternelle de Montaigne

Dans cette dernière, les primaires, eux ont pu revenir en cours . Et dans la cour de récréation, les élèves évitent soigneusement les débris de tuiles au sol. Pour Roland Vrillon, l'adjoint à la mairie en charge des travaux. La priorité, c'est la sécurité des jeunes Castelroussins. " On procède par étapes sur les urgences. La première urgence a été de nettoyer, pour faire en sorte que les enfants évitent de se blesser. Il faut qu'on s'occupe de l'urgentissime parmi l'urgence."

Et dans les couloirs de l'école maternelle, les dégâts sont encore plus importants. "Il y a des plafonds qui sont tachés, des plafonds qui sont donc imbibés d'eau, parce que la laine de verre qui est au dessus, qui sert d'isolant bien sûr, est pleine d'eau. Et donc le plafond se trouve un peu à tomber."

"Tout est fait pour que la semaine prochaine , les enfants puissent être accueillis"

Il va donc falloir bâcher les toits de l'école pour éviter que l'eau ne s'infiltre. Et il va falloir faire vite. Pour Delphine Picot, directrice générale adjointe à la cohésion sociale. "Tout est fait pour que, la semaine prochaine, les enfants puissent être accueillis dans des bonnes conditions dans leur école. Le maximum est fait. Après, on a les mêmes difficultés que tous les autres pour trouver des couvreurs. Mais on a bon espoir." Entre les toitures des particuliers, et celle des écoles, il n'y aura donc pas de repos donc pour les couvreurs durant ce long week end de l'Ascension.