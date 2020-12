Dans les Ehpad, encore "beaucoup de résidents avec le sentiment d’être abandonnés, isolés"

Jean-Michel Bruel, le président de France Assos Santé Occitanie, le représentant des usagers dans la région revient sur les annonces du gouvernement autour de la vaccination. Une opération compliquée consent-il. "La vaccination se fera sur la base du volontariat. C’est incontestable. Il faut voir comment cet assentiment va pouvoir être exprimé par tous ceux qui ont besoin d’être vacciné.

Jean-Michel Bruel rassurant tout de même sur la vaccination des personnes dépendantes en Ehpad. : "Il y a pour des gens qui ont des troubles cognitifs sévères, un certain nombre de procédure déjà en place. Il est important d’être protégé même si vous n’êtes pas en capacité de l’affirmer vous-même. Tout cela en respectant les dispositions éthiques qui ont été prises et qui ont été prises dans d’autres circonstances."

L’Agence Régionale de Santé qui lance le dispositif SAEDE, pour Service d’Accompagnement, d’Ecoute et de Dialogue Ethique. Un numéro spécial et une adresse mail pour recenser les problèmes dans les EHPAD, et trouver des solutions. Des maisons de retraite durement touchées par le Covid, avec des résidents et des familles déboussolée.

Renouer le dialogue

"C’est un service d’aide pour renouer le dialogue quand il est rompu entre des usagers et des responsables d’établissement et notamment les Ehpad. Car il y a des difficultés à voir appliquer les mesures sanitaires pourtant indispensables pour protéger les personnes âgées."

Car le constat des familles est inquiétant sur le terrain. "De toutes les associations remontent du terrain le sentiment pour beaucoup de résidents d’être isolés et abonnés. On passe très vite vers un syndrome très connu par les médecins, le syndrome de glissement. Ce sont des gens qui glissent vers la fin de leur vie parce qu’il n’ont plus envie de vivre. Qui se disent puisque que c’est comme cela, il n’y a plus de raison de vivre."

Un noël "cousu main"

Pour Noel, le président de France Assos Santé Occitanie reconnait que la situation sera complexe. Il estime que les décisions de sorties, de visites doivent se prendre _« au cas par cas »_dit Jean Miche Bruel. "La difficulté c’est que les recommandations nationales restent à apprécier par les gestionnaires des structures. Et eux ils ont la responsabilité directe de la sécurité collective. D’autant qu’ils sont confrontés à des familles qui ne veulent pas respecter les règles. Il faut respecter les règles pour qu’on n’en impose pas d’autres plus dur".