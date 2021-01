Dans les garages du Pays Basque, de belles ventes pour les chaînes et chaussettes pour voitures

C'est la saison hivernale, celle de la neige, du verglas... et de tous les équipements nécessaires aux automobilistes pour rouler malgré les difficultés. Les chaînes, chaussettes et pneus neige se vendent très bien depuis Noël dans les garages du Pays Basque.

Le 1er janvier, ils étaient nombreux à profiter de la neige à Iraty, malgré la fermeture des remontées mécaniques. Le froid se maintient, la neige aussi, et l'escapade au grand air rencontre toujours le succès même si les vacances sont terminées. Dans les garages du Pays Basque, les chaînes, chaussettes et pneus neige sont les équipements les plus demandés, comme souvent à cette époque. Au centre Feu Vert d'Anglet, le directeur Joël Le Bellec est presque étonné que la demande soit aussi forte en janvier. "On a les rayons qui sont mis à mal depuis Noël. La surprise, c'est que ça continue après les fêtes." La plupart des automobilistes qui s'équipent sont des Basques qui veulent passer la journée à Iraty, Gourette ou La Pierre-Saint-Martin.

Plusieurs garages, à Bidart, Bayonne ou encore Biarritz, expliquent ce succès hivernal par le besoin de prendre l'air... et les conditions météorologiques. Le froid des derniers jours, la neige qui se maintient sur certaines routes : les automobilistes préfèrent être équipés. Même si certains ne prennent pas le temps de tester leur matériel tout neuf, ce qui peut leur jouer des tours. "Les gens sont comme ils sont, ils achètent des chaînes avec l'espoir de ne pas s'en servir !" s'amuse Joël Le Bellec, qui conseille de s'entraîner à mettre les chaînes au moins une fois, chez soi, à sec, avant de prendre la route vers la neige.