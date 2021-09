Dans les Gîtes de France lorrains, la "fréquentation estivale n'a jamais été aussi bonne" malgré le Covid

Cette année encore, les Français sont partis en vacances... en France. Lundi, le secrétaire d'Etat en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, affirmait que sur les 37 millions d'habitants partis en vacances cet été, 85% sont restés au pays. En Lorraine, la saison a été "excellente" pour le label Gîtes de France, qui compte 1.200 hébergements répartis dans les quatre départements, affirme son président, Christophe Rey.

Une énergie récompensée "par un très, très bel été"

Malgré le Covid, malgré la météo, c'est même une saison historique : "On est quasiment sur du 100% : une fréquentation qui n'a jamais été aussi bonne depuis 65 ans que Gîtes de France existe", se réjouit-il. "L'activité a été compliquée à gérer, car on est très facilitants avec les clients, on rembourse ou on annule vite si quelqu'un est cas contact, par exemple. On dégage une énergie supplémentaire, mais une énergie récompensée par un très, très bel été, et une arrière-saison qui commence à bien se présenter."

Les touristes étrangers reviennent doucement

Et cette fréquentation a été portée non seulement par la clientèle française, mais aussi par des touristes venant du Benelux, "qui représentent historiquement 30% de nos touristes, explique le président de Gîtes de France en Lorraine. Ils ne sont pas revenus en masse, mais ils sont revenus, notamment les Belges. C'est de bon augure pour la suite."

La nature "rassurante" des gîtes

De façon générale, ces chiffres s'expliquent par la nature-même des hébergements, les hôtels, notamment en ville, n'ayant pas connu la même embellie : "la fréquentation des hébergements collectifs a été plutôt en retrait, car c'est un peu moins rassurant pour une clientèle qui se sent plus en sécurité en ayant plus d'indépendance, plus d'autonomie," précise Christophe Rey. Mais selon lui, la situation va se rééquilibrer, "sans présager de l'avenir."