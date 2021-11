Dans les landes, la Garde nationale recrute des réservistes

La police nationale, l’armée de terre et celle de l’air, mais aussi la gendarmerie recrutent. Au niveau national, la Garde nationale compte en tout 77 000 réservistes. L’objectif est d'en recruter 5 000 de plus. Samedi, ils étaient réunis devant la mairie de Mont-de-Marsan pour attirer les jeunes.

Le visage de la Garde nationale, recréée en 2016 sous le quinquennat de François Hollande, est multiple : ce sont des jeunes, des lycéens, des étudiants, des demandeurs d'emploi mais aussi des salariés, des libéraux. Tous les jeunes de 18 à 35 ans peuvent s'engager en plus des études ou du travail. En France, 20% sont des femmes, et 33% ont moins de 30 ans.

5 000 jeunes supplémentaires

Les réservistes consacrent environ 32 jours par an à cet engagement, une activité rémunérée en parallèle de leur vie civile. Aujourd'hui, l'armée, la gendarmerie et la police recherchent 5 000 jeunes pour gonfler leur rang et mieux protéger la population. Les réservistes sont 77 000 en tout. Cette garde nationale a succédé à la réserve militaire au lendemain des attentats de 2015.

355 réservistes militaires landais

Dans les Landes, par exemple, les réservistes militaires sont en tout 355 répartis sur les bases de Mont-de-Marsan, Dax et Biscarrosse. Mais il ne suffit pas de porter un treillis ou avoir le calot bien vissé sur la tête pour être réserviste opérationnel dans l'Armée. "Si vous venez vraiment du monde civil, et bien vous allez faire une formation militaire du réserviste : savoir différencier un caporal d'un général, marcher au pas, le règlement militaire. Et après on va les intégrer au sein d'une unité" explique le colonel et réserviste Michel Le Bourhis.

"Dans la réserve de l'Armée de l'air, pour les jeunes civils, les postes ne sont pas des postes de pilote de chasse, de transport, ou même mécanicien sur rafale, car il faut être spécialisé" prévient l'ancien pilote de chasse.

Les réservistes vont pouvoir assurer la garde au niveau de la base, être militaire fusil et commando ou militaire aide mécanicien.

Tous les jeunes qui souhaitent s'engager doivent passer un test d'aptitude psychologique.