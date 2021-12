Dans les Landes, la gendarmerie d'Aire-sur-l'Adour fête ses 300 ans

Dans les locaux de la gendarmerie d'Aire-sur-l'Adour (Landes), une cérémonie pour le tricentenaire de la brigade a rassemblé mercredi une trentaine de personnes, gendarmes et élus.

La cérémonie du tricentenaire s'est déroulée dans la brume ce mercredi 1er décembre en présence du colonel Laurent Langelier, à la tête de la gendarmerie départementale des Landes, de gendarmes aturins et du maire Xavier Lagrave." Le modèle de brigades de maréchaussées a été créé par décret royal le 18 mars 1720. Et depuis, nous, gendarmes, sommes toujours _ancrés au cœur des territoires_, au plus proche des habitants" se félicite le colonel. Deux plaques commémoratives ont été apposées, l'une sur le mur de la mairie, l'autre sur celui de la gendarmerie.

300 ans d'histoire et de voyage

Mais avant que ses murs surplombent la commune, la gendarmerie a beaucoup voyagé. C'est ce que nous raconte cette passionnée d'histoire aturine Gilberte Pandard. " L'Adour a toujours été très facétieuse. En 1793, le pont sur l'Adour a été emporté. Le problème c'est que la gendarmerie était sur la rive droite, et l'essentiel de la ville sur la rive gauche. C'était impensable de laisser la gendarmerie de l'autre côté, sans ponts" explique l'ancienne élue. Après la Révolution, la gendarmerie aturine a pris place dans l'ancien palais épiscopal, avec dans la cour, une écurie pour les chevaux. En 1855, un nouveau bâtiment a été construit dans les faubourgs Nord avant de s'établir sur les hauteurs de cette commune landaise.

" Notre gendarmerie est une grande voyageuse " Gilberte Pandard, passionnée d'Histoire aturine

Trois autres gendarmeries sur trente trois dans les Landes fêtent, avec celle d'Aire-sur-l'Adour leur tricentenaire : Mont-de-Marsan, Dax et Biscarrosse.