La collaboration entre Thierry Marx et la Maison Dubernet a commencé il y a un an et demi environ. Le chef et les Landais ont une même vision : celle de la santé et du bien être dans l'alimentation.

Le sel nitrité, fabriqué à base d'un composant chimique, le nitrite de sodium, est utilisé depuis de nombreuses années. Il a des vertues de conservateur, d'anti-oxydant. Il a la faculté aussi de garder la viande de charcuterie bien rose. Alors que ce n'est pas du tout la couleur naturelle !

De la charcuterie sans cochonnerie - Jean-Baptiste Gaüzère, l'un des gérants de la Maison Dubernet

Mais depuis quelques années, la charcuterie a mauvaise presse. Une surconsommation peut-être nocive pour la santé. Le sel nitrité n'y serait pas étranger, il est accusé de provoquer certains cancers, notamment le cancer colorectal. Pour Jean-Baptiste Gaüzère, l'un des gérants de la Maison Dubernet, il faut donc changer cette image de la charcuterie : "Je pense qu'il y a eu des abus de la part de certains industriels sur la manière de faire, de fabriquer, etc... qui ont probablement justifié certaines choses qui ont été dites. Nous, on a voulu redonner des lettres de noblesse en défendant la charcuterie saine, de la charcuterie sans cochonnerie."

Avec le Chef Thierry Marx, la Maison Dubernet a donc cherché des palliatifs naturels, tout en gardant la couleur rosée du jambon. Ils ont trouvé les nitrates naturellement contenus dans la nature, dans les légumes. "Des nitrates assimilables par votre tube digestif sans causer de danger. On utilise ces légumes en faisant des jus, qu'on utilise dans les saumures, les liquides dans lesquels on travaille les jambons avant de les cuire, et en utilisant du sel de mer" explique Jean-Baptiste Gaüzère.

Ne peut pas le laisser neuf jours à l'air dans son frigo

Grâce cette préparation à base de nitrites naturels, le jambon reste rosé, "pas rose fluo comme le jambon industriel, mais vendable et acceptable pour le consommateur. Mais c'est un produit qui est assez fragile. On ne peut pas le laisser neuf jours à l'air dans son frigo ! Il va changer de couleur plus rapidement qu'un jambon industriel, mais il est sans conservateur".

Reste maintenant à expliquer la démarche et le produit aux consommateurs. "Il faut aussi qu'ils arrivent à changer leurs habitudes. Quand on achète une tranche de jambon, c'est pour consommer ce soir ou demain soir" conclut Jean-Baptiste Gaüzère.