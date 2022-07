Dans les Landes, le centre de loisirs de Saint-Sever s'adapte à la canicule : "les enfants sont au frais"

La canicule devrait durer une dizaine de jours dans les Landes. A Saint-Sever, le centre de loisirs qui accueille une centaine d'enfants en ce moment s'adapte. De l'extérieur les volets roulants sont fermés, le centre de loisirs est comme barricadé contre la chaleur. A l'intérieur, la lumière et la climatisation sont allumées. "Pendant le pic de température, les enfants sont au frais, les plus petits font la sieste dans des endroits qui sont rafraichis", explique Nadège Duvergé, coordinatrice petite enfance au CCIAS (Centre communal ou intercommunal d'action sociale) de Saint-Sever.

Les volets sont fermés, le centre de loisirs se protège contre la canicule à Saint-Sever. © Radio France - Tristan Barraux

Casquette et chapeau obligatoire

Les plus grands sont plutôt dans le dojo, juste à coté, lui aussi climatisé. "On s'amuse. Ce matin on a fait de la peinture, ensuite on a eu un temps calme et maintenant on joue au loup garou", énumère Raphaël, l'un de la vingtaine d'enfants assis en rond par terre. Pour le centre de loisirs, l'adaptation, c'est le quotidien : "Quand il pleut aussi on adapte nos activités ! Là, l'été c'est facile. En fin d'après-midi on propose des jeux d'eau à l'ombre, des sorties à la piscine pour le plus grand bonheur de tous les enfants", poursuit Nadège Duvergé.

A l'extérieur, la casquette ou le chapeau est obligatoire sur la tête de tout le monde. Et l'équipe veille à l'hydratation régulière des enfants.