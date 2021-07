Tourisme dans les Landes : reports et annulations des réservations à cause du variant Delta

Les Landes ont mauvaise presse. Depuis que le premier ministre Jean Castex et le ministre de la santé Olivier Véran sont venus à Mont-de-Marsan pour y évoquer la situation épidémique, les regards sont tournés vers le département et la progression du variant Delta. Le taux d'incidence, qui stagne aux alentours du seuil fixé à 50 pour 100 000, a poussé les autorités à maintenir les restrictions sanitaires en vigueur. Alors que les réservations touristiques connaissaient une croissance prometteuses depuis quelques semaines, le secteur est confronté à la réticence des clients.

Alain Bretelle, gérant de deux hôtels à Hossegor et patron de l'Umih pour les hôteliers, constate avec regret que ses potentiels clients ont été refroidis par les annonces préfectorales : "Tout de suite les gens ont réagi ! De dix ou douze intentions de réservation, réservations fermes ou prises de contact par jour, on est tombé à deux !" Ce ne sont pas des annulations pures précise l'hôtelier, ce sont surtout des reports dans un premier temps, "en attendant de voir comment la situation sanitaire évolue."

"On ne sait pas où l'on va !"

Et cette réticence, Alain Bretelle la comprend : "Mettez vous à la place du consommateur, on pense à aller dans une région où ça commence à fermer dès début juillet !" Il n'est d'ailleurs pas certain que la date du 6 juillet donnée pour assouplir les mesures soit tenue : "Est-ce que dans 6 jours on ne va pas nous en remettre 8 ? On ne sait pas où l'on va ! "

Ce que l'hôtelier regrette le plus c'est l'effet "mauvaise pub" faite au département alors que les chiffres n'y sont pas si catastrophiques : "C'est à quelques points près ! On était trois ou quatre fois au dessus à une certaine époque et tout le monde circulait très bien. C'est une politique de communication sinistrose. Il faut rendre le moral à la population. Que tout le monde parte en vacances, vienne dans les Landes si il en avait l'intention. Qu'il n'y ait pas ce genre de suspicions, de doutes…. Et puis si jamais il se passe quelque chose, on remboursera et on restera à la maison !"