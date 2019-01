Dans les Landes le Syndicat général des lycéens organise son propre débat

Landes, France

"On est les oubliés de ce grand débat national", assène à plusieurs reprises le secrétaire départemental du Syndical général des lycéens (SGL) dans les Landes, Nabil Hedar. "A la télévision, pas une seule fois le président de la République n'a prononcé le mot "jeunesse", il n'a pas dit une seule fois le mot "lycée" alors qu'on était en train de vivre contexte social très tendu dans les établissements scolaires avec des centaines de lycées bloqués", regrette-t-il.

Pour y remédier, le SGL organise donc un "débat départemental", "le premier organisé par des lycéens landais" selon Nabil Hedar. Le syndicat invite tout le monde le 27 janvier, au château de Nahuques à Mont-de-Marsan à venir échanger. "On va parler de l'éducation, avec par exemple les suppressions de poste chez les professeurs, il manque aussi des conseillers d'orientation psychologue, de la réforme du bac, Parcoursup aussi, parce qu'on ne veut pas que cela se reproduise cette année..."

Un débat très large

Mais le débat ne se limitera pas aux questions sur l'éducation. Les lycéens, qui invitent "les associations, élus de tout bord, organisations syndicales et citoyens à venir débattre", proposent d'élargir le débat aux retraites, aux professeurs, aux agriculteurs, aux personnels de santé... Bref, le panel est très large. Et si les thèmes abordés ne respectent pas ceux de la grande consultation nationale lancée par le gouvernement, c'est normal. Le SGL landais fait cela à sa sauce. "On n'inscrira pas notre débat sur le site du gouvernement, c'est une opération de communication politique", rejette Nabil Hedar. Pendant le débat, un secrétaire prendra en note les remarques et les propositions. "On fera directement un compte-rendu au préfet", projette le porte-parole landais.

Ceux qui veulent participer au débat doivent se manifester auprès du SGL des Landes.