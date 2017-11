Dans les Landes, le zoo de Labenne récupère vos sapins de noël en pot

Noël c'est dans un mois, maintenant. Vous n'avez pas encore acheté votre sapin. Si vous l'achetez en pot, sachez que vous pourrez le donner au zoo de Labenne, il sera ensuite replanté dans l'enclos des loups du Canada.

Les fêtes de fin d'année approchent, Noël est dans un mois. Pour ceux qui préfèrent les sapins naturels, vous hésitez peut-être à le prendre en pot parce que passées les fêtes c'est toujours la même question : où le replanter ? sinon dans votre jardin si vous en avez un. Pour la première fois cette année, le zoo de Labenne vous propose de le récupérer pour le replanter dans l'enclos des loups.

Que les choses n'aient pas une seule utilité - Véronique Darrieulat

Une démarche avant tout écologique pour les gérants du zoo, dont Véronique Darrieulat : "Un parc dans le Nord fait déjà ça, je trouvais l'idée originale et surtout très écologique. Que les choses n'aient pas une seule utilité. Le zoo va offrir une seconde vie à ses sapins."

Les arbres seront plantés dans l'enclos des loups. Cet enclos, de 2.000 mètres carrés, a été créé il y a deux ans, avec quatre loups au départ. Mais depuis la meute s'est agrandie, avec l'arrivée de six louveteaux. Dans cet enclos, tout est fait pour recréer l'environnement des loups du Canada, "il y a de la pierre, une cascade... Il y a déjà des sapins qui sont plantés mais les sic louveteaux sont un peu coquins et ils s'amusent à mâchouiller un peu les branches, ils essaient de les déraciner et on a certains sapins qui sont morts, donc ça permettra aussi de les remplacer" explique Véronique Darrieulat.

Le zoo de Labenne sera ouvert tous les après-midis des vacances de Noël, de 14 heures à 18 heures, sauf le 25 décembre et le 1er janvier.