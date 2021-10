Dans les landes, les salariés d'Eten Environnement ne veulent plus porter le masque.

Avec désormais plus de 72% de la population totalement vaccinée, les salariés des entreprises qui ne sont pas en lien avec le public ont maintenant envie de retrouver leur vie d'avant. C'est le cas chez Eten Environnement, à Saint-Paul-Lès-Dax, comme Delphine, Thibault n'en voit plus l'utilité " Cela m'agace de le porter quand je suis seul devant mon ordinateur, en revanche, je le remets dans le couloir, ou en salle de réunion " concède le jeune recruté.

" J'en ai vraiment marre" lâche l'un de ses collègues, agacé de l'avoir toujours sur le nez . De l'autre côté du bureau, Charlène porte son masque. " Même si je suis vaccinée, je garde le masque pour ne contaminer aucun de mes collègues car j'ai brassé du monde ce week-end, on ne sait jamais " explique la salariée.

"Je ne vois plus mes salariés sourire"

Une vie sans masque donc, c'est le souhait pour les trois quarts des salariés français selon un sondage Ipsos Sopra Steria, et même pour tous les salariés de Gwenaelle Maisoneuve, gérante et fondatrice du bureau d'étude. " J'aimerais respecter ce que veulent mes salariés même si je suis chaque protocole en vigueur " regrette la cheffe d'entreprise qui ne voit plus ses employés sourire. Mais pas question d'obliger ses salariés non-vaccinés à le faire.

En revanche, toujours selon ce sondage, les salariés sont plutôt prêts à aller plus loin sur le pass sanitaire. Aujourd'hui il est seulement obligatoire pour ceux qui sont en contact avec le public, 67% d'entre eux veulent qu'ils soit généralisé dans leur lieu de travail, et parfois même que la vaccination y soit obligatoire, deux mesures aujourd'hui illégales.