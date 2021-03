Dans les Monts d'Arrée, Brasparts revit avec la réouverture de sa supérette et station-service

L'épicerie et la station-service de Brasparts (Finistère) étaient fermés depuis plus d'un an. Ils viennent de rouvrir, repris par un père et son fils. Les quelques 1 000 habitants, et ceux des bourgs aux alentours, n'ont donc plus besoin de faire 10 kilomètres pour quelques courses et de l'essence.

"C'est notre sauveur !" lance Nathalie Guéguen, adjointe au maire, le sourire aux lèvres, en parlant de Jean-Baptiste Jorrot. Le nouveau gérant de l'épicerie et de la station-service de Brasparts était très attendu par les habitants. Ils ont dû patienter un peu plus d'un an, le temps des travaux et des démarches administratives après la cession par l'ancien commerçant. "Ça nous manquait, on était obligés d'aller jusqu'à Pleyben", à 10 kilomètres de là, explique Patrice, en sortant de la supérette.

Un coup de pouce de la mairie...

Cette réouverture, c'est un bol d'air pour tout le village et une victoire la municipalité. La mairie, propriétaire des murs, a financé une partie des travaux pour faciliter cette installation. "Le monde rural n'est pas que plan-plan avec des fermetures. On peut avoir des services et des magasins qui rouvrent, et croire en l'avenir", se réjouit Nathalie Guéguen.

L'unique station-service de Brasparts rouvre en même temps que la supérette. © Radio France - Léo Rozé

...pour une reprise en famille

Jean-Baptiste Jorrot, 46 ans, a travaillé des années dans les diagnostics pour l'immobilier, dans l'Aisne. Il fait son retour à Brasparts, où il a grandi : "Faut que la ruralité vive. Brasparts a besoin de commerces. Je suis fondamentalement attaché à Brasparts. Les gens ont besoin de pouvoir faire leurs commissions sur place sans avoir besoin de prendre la voiture." Un projet qu'il porte avec son fils, Samuel, 20 ans, qu'il emploie. Les habitants et les élus espèrent maintenant que cette réouverture va attirer d'autres commerçants dans la commune.

Jean-Baptiste Jorrot revient où il a grandi, après des années à travailler dans l'immobilier dans l'Aisne. © Radio France - Léo Rozé