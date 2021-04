Dans les pharmacies creusoises, des sachets en papier pour lutter contre les violences conjugales

Les pharmacies creusoises montent en première ligne face aux violences conjugales. A partir de ce mois d'avril 2021, elles mettront les médicaments de leurs clients dans de petits sachets en papier. Ils ne s'agit pas de n'importe quel sac : ceux-ci regorgent d'informations sur la lutte contre les violences conjugales. Au recto on y trouve les numéros de toutes les associations creusoises utiles. Au verso, il y a aussi un diagramme qui note du vert au rouge les comportements des compagnons. 65 000 sachets ont été imprimés.

Le violentomètre visible au verso du sachet distribué dans les pharmacies creusoises © Radio France - Camille André

Qu'est-ce qu'un "violentomètre"?

A l'arrière du sachet, le violentomètre attire l'attention. Ce diagramme classe les comportements de nos compagnons du vert au rouge. Ainsi les Creusois peuvent se rendre compte :

Qu'un homme jaloux et possessif est déjà dans le jaune.

Qu'un conjoint qui isole sa compagne de ses proches et de sa famille est dans le orange.

Il passera dans le rouge s'il vous pousse, vous frappe ou vous oblige à avoir des relations sexuelles par exemple.

Les Creusois ont généralement confiance en leurs pharmaciens. Les officines semblent donc des lieux très indiqués pour réaliser une communication sur les violences conjugales.

Faire d'un sachet en papier un support de communication présente de nombreux avantages. "Cette communication n'est pas ciblée, elle est non verbale et ça permet à la personne elle-même de se rendre compte et de choisir le moment où elle veut communiquer", résume Nicolas Verguet le président du syndicat des pharmaciens de la Creuse.

300 personnes victimes de violences conjugales chaque année en Creuse

En Creuse, plus de 300 personnes sont victimes de violences conjugales chaque année. Depuis janvier, la situation sanitaire a un effet cocotte-minute dans les foyers, constate le patron des gendarmes Eric Cabioch : "Nous sommes intervenus sur 69 situations de violences intrafamiliales, alors que l'an dernier à la même époque, nous en étions à 39. C'est le double". Cette hausse est moins marquée sur la zone police, c'est à dire la ville de Guéret.

Le procureur de la République à Guéret, Bruno Sauvage a fait de la lutte contre les violences conjugales sa priorité depuis plusieurs années. Il a comptabilisé le nombre de personnes déferrées au parquet (pour un contrôle judiciaire ou pour un placement en détention provisoire en vue d'être jugé ultérieurement) suite à des violences conjugales.

2017 : 1

2018 : 14

2019 : 27

2020 : 29

Premier trimestre de 2021 : 13

"Ca a nettement augmenté. Ca montre que la réponse pénale est plus incisive à l'égard des auteurs", indique Bruno Sauvage.

En Creuse, des logements pour éloigner les auteurs

Pour répondre à ces violences, six places d'hébergement viennent aussi d'être ouvertes en Creuse à destination des conjoints violents. Ainsi, ce n'est plus à la victime de faire ses valises : "Ca permet à la victime de conserver le bénéfice du domicile conjugal. Lorsqu'il y a des enfants c'est particulièrement important, ça permet de les protéger et de les sécuriser". explique Agnes Zeppa, la déléguée départementale au droit des femmes

Sachez par ailleurs que si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez vous déplacer au commissariat, même pendant le confinement, en cochant la case "convocation administrative et judiciaire" sur l'attestation.