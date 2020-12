Dans les points relais rouennais, les cadeaux de Noël s'ajoutent à la masse des colis

Marie-Jo Pichon est la gérante d'une station-service à Déville-lès-Rouen depuis 32 ans. Dans sa boutique, elle offre un service de point relais pour les colis depuis une quinzaine d'années. Pendant les fêtes cette année, le volume de colis qu'elle traite est supérieur de 20% par rapport à d'habitude.

"Je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou pas... il y a aussi le côté très pratique", assure Marie-Jo entre deux retraits. Cette année est particulièrement chargée pour les plateformes de livraison. Les acteurs principaux du secteur en France ont estimé que leur activité allait augmenter entre 20% et 40% dans le pays pour la période de Noël. Et entre tous ces cartons, impossible de savoir quand exactement le pic a été ou sera atteint.

Entre les colis qui partent et ceux qui arrivent, il faut pousser les murs pour tout faire rentrer. © Radio France - Benjamin Recouvreur

S'organiser pour être efficace

Dans la boutique, les clients défilent. Certains viennent récupérer un colis, d'autres viennent pour en envoyer. Ici, tout est classé par ordre alphabétique pour être le plus efficace possible. "C'est une activité qui nous prend beaucoup de temps", explique Marie-Jo. "Je fais 22 000 pas par jour dans ma boutique !" Et pendant les fêtes, c'est encore un peu plus.

Adrien est venu récupérer un cadeau arrivé il y a quelques jours. "C'est un cadeau que je n'aurais pas trouvé en magasin alors je l'ai commandé, et vu la période, j'ai préféré anticiper", explique-t-il. Ces colis de Noël s'ajoutent alors à la masse déjà importante des colis en temps normal. Il faut alors faire de la place, et Marie-Jo a même réquisitionné des rayons alimentaires de sa boutique pour y stocker des paquets. Certaines boutiques de la rive-droite rouennaise ont été ces derniers temps complètement saturés.

Le reportage de France Bleu Normandie Copier

Cette activité est aussi un moyen de se faire connaître pour Marie-Jo. "Ça nous ramène forcément des clients qu'on n'aurait pas eu avec nos autres activités", détaille-t-elle. La période de Noël est particulièrement intéressante, "mais entre les soldes, les achats de seconde main etc... on travaille très bien toute l'année", conclut la patronne.