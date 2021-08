Dans les prisons de l'Indre et du Cher, la vaccination anti-Covid prend du retard

La campagne vaccinale avance de façon très diverse d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Mais dans l'Indre et le Cher, les taux de vaccination sont à un niveau très faible par rapport au reste de la population. Alors que 83% des Berrichons ont reçu au moins leur première dose, on en est très loin en prison. La première injection a été faite pour 26% des détenus du centre pénitentiaire de Châteauroux, 35% à la prison de Bourges et 40% pour la maison centrale de Saint-Maur.

Inciter les détenus à se faire vacciner

Il est difficile d'expliquer ce si grand écart. Mais l'impératif est d'accélérer la cadence et les établissements pénitentiaires ne manquent pas d'initiatives. "Par exemple faire le tour de toutes les cellules d'une maison d'arrêt avec l'alliance d'un surveillant et d'un personnel infirmier", précise Pascal Vion, directeur interrégional de l'administration pénitentiaire. "L'idée est d'inciter les détenus à se faire vacciner. Cela peut susciter une demande", ajoute-t-il.

La technique semble efficace puisque 121 détenus supplémentaires du centre pénitentiaire de Châteauroux seront vaccinés d'ici le 15 septembre. Et une dizaine à Bourges avant la fin de semaine. L'objectif est d'éviter un cluster comme celui apparu à la prison d'Orléans-Saran, dans le Loiret. Car les conséquences ne sont pas évidentes à gérer. "Très peu de mouvements à l'intérieur, très peu d'activités, c'est une situation évidemment problématique pour les détenus dans leur vie quotidienne. Ça l'est aussi pour les surveillants pénitentiaires qui sont au contact", détaille Pascal Vion.

Plus la vaccination va avancer et plus les activités pourront être organisées avec confort

Accélérer la vaccination, c'est aussi un enjeu de réinsertion sociale et professionnelle pour les détenus en fin de peine. Sans vaccin, ils risquent d'être privés de nombreuses activités et se fermer des portes dans plusieurs secteurs.