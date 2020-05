Dans les Pyrénées, le manque de neige comme allié du déconfinement

Dans les environs de Luchon, la communauté de communes et l'équipe sentier de l'office de tourisme ont déjà fait un tour sur les sentiers pour tout préparer. L'office du tourisme "Pyrénées 31" reçoit beaucoup d'appels de personnes voulant randonner ce weekend.

Le manque de neige, un atout

"Les gens ont besoin de s'aérer, ça s'entend complètement. _Les conditions de neige en basse et moyenne montagne sont déficitaires par rapport aux autres années et heureusement. Ce qui nous autorise pas mal de sentiers, d'itinéraires dits "famille"_", explique Olivier Dejean, guide de haute montagne à l'office de tourisme Pyrénées 31 et ancien membre du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne).

Même en montagne, se déconfiner en douceur

Pour ce premier weekend de randonnée depuis deux mois, même en montagne il faudra respecter quelques règles de bon sens : "Il va falloir respecter quelques règles qui sont inhabituelles. Il faut éviter de rester trop longtemps sur les sommets. Si on veut faire une halte, on se met un peu à l'écart pour que tout le monde puisse profiter du sommet ou du col. On s'écarte lorsque l'on croise d'autres randonneurs. La montagne c'est parfait pour ça, on peut anticiper", ajoute Olivier Dejean.

Il faut aussi respecter les règles de sécurité habituelles en contactant l'office de tourisme en fonction de l'endroit où vous allez, ou le PGHM. La haute-montagne est encore très enneigée et déconseillée aux personnes qui ne sont pas habituées.

Une forte affluence ? "Ce n'est pas la difficulté"

Les professionnels sont impatients et ne craignent pas une forte affluence. Bien au contraire : "On invite tous les gens à venir. Même s'il y a beaucoup de gens, la montagne est très vaste. La météo s'arrange et c'est tant mieux. Le monde attendu, ce n'est pas la difficulté. On a quand même plus de 400 km de sentiers."