Dans les Pyrénées, la tradition du brandon ravivée

Il suffisait de souffler sur les braises, pour relancer la tradition. C'est chose faite à Régades, un petit village de 130 habitants près de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), à une heure de route au sud de Toulouse. Dans ce secteur du Comminges, comme dans la vallée de la Barousse, et le Val d'Aran espagnol, on ne se contente pas de rassembler quelques fagots pour allumer un feu de la Saint-Jean, comme il est de coutume au début de l'été.

Ici, on brûle le "brandon". Un tronc d'une dizaine de mètres de haut, et méticuleusement préparé les semaines auparavant. Une fois abattu, écorcé et allongé, "on commence par le fendre par le pied, en plantant des coins dans le tronc" explique Jean Larrochelle, un des fondateurs des Brandonniers de Régades, une association créée pour maintenir et transmettre le savoir-faire et la tradition.

Le tronc est fendu petit à petit, en commençant par le pied. - Les Brandonniers de Régades

" Et tous ces coins vont générer des ouvertures, des fentes (...) ça va ouvrir l'arbre, ça va générer des appels d'air, créer une énorme cheminée au milieu. Car une fois l'arbre prêt, on va le dresser, le quiller, le planter dans un trou au sol et là, il sera prêt à être brûlé" poursuit le Commingeois.

800 fentes dans un tronc de neuf mètres

Principal artisan de la relance de la tradition dans le village : Antoine Laisney. Cet ancien forestier normand qui travaillé dans toutes les Pyrénées est tombé amoureux du brandon quand il s'est installé à Régades, il y a quelques années : "J'ai vu deux anciens qui façonnaient un arbre. Puis deux années de suite, il n'y a plus eu de brandon. Mais c'était resté dans ma mémoire ! Donc j'ai contacté la mairie qui m'a mis en relation avec un de ces anciens, qui a bien voulu m'apprendre les gestes".

Pour Antoine, "c'est un travail d'orfèvre !". L'ancien professionnel du bois évoque un travail technique : "ce qui est vraiment difficile, c'est d'anticiper les réactions de l'arbre, savoir s'il va casser ou non, savoir si deux fentes vont se rejoindre"

Et le vrai savoir-faire de Régades, pour Antoine, c'est que "dans un arbre de neuf mètres, on arrive à mettre 800 coins de bois !". Une technique que n'ont pas forcément les autres villages du Comminges. Ou alors, ils l'ont perdu avec le temps.

Certains villages se tournent vers Régades pour apprendre

L'association Les Brandonniers de Régades est donc désormais sollicitée par plusieurs autres communes. Du Comminges, mais même au delà. "Le petit village d'Ardiège est venu nous contacter l'année passée" explique Jean Larrochelle. "Et la tradition est même en train de se propager dans les Pyrénées. On est allés à Salies-de-Béarn, et leurs habitants ont été très satisfaits. Maintenant leurs voisins de Sauveterre-de-Béarn nous sollicitent à leur tour pour qu'on aille aussi leur montrer comment faire !". Dans le Comminges, la tradition reste ardente à Luchon, où le brandon est une fête populaire et très attendue, chaque mois de juin.

A Régades, Antoine Laisney est ravi d'avoir relancé ce moment "magique". L'ancien forestier y voit aussi un vrai rôle de lien social, autant dans la préparation de l'arbre, sa décoration avec des fleurs, que dans sa mise à feu la nuit de la Saint-Jean : "c'est fédérateur sur le village. Ca rapproche les gens au moment d'une fête". A Régades cette année le brandon sera brûlé le samedi 17 juin au soir. La Saint-Jean-Baptiste, elle, est le 24 juin.

Le brandon bientôt au cinéma

L'association a également été sollicitée par le réalisateur Thomas Cailley, qui vient de présenter son film "Le règne animal" au dernier festival de Cannes, avec Romain Duris. Deux brandons crées dans le Comminges ont été utilisés dans le film, qui sortira en octobre.

"Brandon de REGADES 2021" (3/3) Brandon en feu