Sur la nationale 116, le projet de contournement de Marquixanes continue de diviser le village

A l'entrée et sur les maisons de Marquixanes, les avis pour et contre la déviation s'affichent et s'opposent

C'est un dossier de longue date qui revient sur le devant de la scène à Marquixanes (Pyrénées-Orientales) : celui du contournement du village via une déviation de la nationale 116. Depuis quarante ans, habitants et pouvoirs publics n'arrivent pas à se décider : faut-il créer une route au sud ou au nord du village ?

Après de multiples analyses et consultations publiques, c'est le tracé nord qui remporte les faveurs de l'Etat. Les analyses sont claires : il est moins cher que la route sud, plus court et surtout plus proche du village pour attirer les visiteurs.

La déviation de la N116 avec le tracé Nord - Préfet de la région Occitanie

La déviation de la N116 avec le tracé Sud - Préfet de la région Occitanie

Une nouvelle enquête publique est donc en cours cet été jusqu'au 10 septembre. Les villageois peuvent faire part de leur choix de contournement en argumentant.

Mais visiblement, les 564 habitants de ce village situé entre Perpignan et Prades ne sont pas d'accord. Deux associations ont été créées pour que chacun puisse choisir son camp, ce qui provoque une certaine tension dans la commune.

"Par le nord, la sécurité du village sera garantie"

D'un côté, il y a les habitants favorables à une déviation par le nord du village. L'association pour le contournement rassemble une quarantaine de membres dont Jean Daylet, son vice-président.

La déviation passera entre la voie ferroviaire et la Têt. C'est ce qui semble le plus facile pour l'Etat avec le moins d'impact pour les habitants et la nature.

L'une des principales raisons en faveur de ce contournement, c'est la sécurité :

Il y a eu plusieurs accidents dont des mortels sur cette route nationale. En moyenne il y en a tous les deux ans. On ne peut pas utiliser les trottoirs. 17 000 voitures passent quotidiennement dans la commune. (Jean Daylet)

La présidente de l'association, Valérie Pauco, acquiesce. Elle affirme que s'il y a moins de véhicules dans le village, il y aura plus de place pour se garer et accéder aux commerces.

L'accès du village par le futur rond-point, côté Prades, est pensé pour rendre les commerces accessibles. On pourra enfin rentrer, se garer et marcher sans craindre d'être coupé en deux.

"Par le sud, la route sera plus sûre"

De l'autre côté, l'Association de défense des habitants et du patrimoine de Marquixanes présidé par Maryse Cayrol, attaque directement la faisabilité du projet nord qui lui semble beaucoup moins sécurisé.

La route nord sera proche de la Têt, régulièrement en crue. De plus, la colline située au-dessus du fleuve n'est pas sécurisée. Il y a déjà eu des éboulements.

Toutes les banderoles sont bonnes pour faire entendre sa voix © Radio France - Xavier GRUMEAU

Maryse Cayrol assure également que les Marquixanais(es) souhaitant une déviation nord sont arrivés dans le village il y a peu. D'après elle, plusieurs habitations et entreprises seront grandement impactées par la future route.

Avec la route, combien d'habitations construites seront rasées ? On ne le sait pas. Le parc accrobranche pourra-t-il garder son parking ? On ne le sait pas. Alors que le contournement par le sud ne poserait pas ce type de problèmes.

Les opposants au projet nord ont aussi peur de voir le village s'enclaver. L'accès actuel en provenance de Perpignan sera condamné. Pour arriver à Marquixanes, il faudra emprunter un nouveau rond point.