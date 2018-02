Thuir, France

La place viendrait-elle à manquer pour les musulmans dans les cimetières des Pyrénées-Orientales ? Plusieurs associations (comme l'Association franco-algérienne ou le Collectif des musulmans 66) militent pour la création de nouveaux espaces dans le département, pour les défunts de confession musulmane.

Aujourd'hui, on ne trouve des carrés musulmans qu'à Perpignan (cimetières nord et sud). Il y en a aussi un depuis un an à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Rien d'autre hors de l'agglomération, ce qui complique parfois les enterrements pour les familles musulmanes qui veulent respecter le rite, avec des tombes en direction de La Mecque.

Le corps d'un défunt de Thuir attend des mois, faute de place

La question s'est posée il y a quelques mois à Thuir : une famille n'a pas pu enterrer un oncle sur la commune, car le cimetière ne possède pas de carré musulman. Le défunt a donc été placé d'abord dans un caveau, avant de rejoindre après des semaines et beaucoup de démarches le carré musulman... de Perpignan.

Une situation qu'a encore en travers de la gorge le neveu, pour qui les volontés du défunt n'ont pas été respectées.

Avec le vieillissement des musulmans de la deuxième génération, le problème risque de s'amplifier. La communauté urbaine de Perpignan réfléchit à la question, et la solution pourrait passer par de nouveaux cimetières intercommunaux, avec des zones reservées aux musulmans.

Ces sites communs à plusieurs villages doivent être inscrits dans le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Un PLUI qui doit être bouclé avant la fin d'année prochaine..