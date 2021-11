Dans les Pyrénées-Orientales, vous pouvez déverser les cendres des défunts dans un jardin du souvenir

En ce jour de la Toussaint, beaucoup de famille vont rendre hommage à leurs morts. Mais connaissiez-vous l'existence des "jardins du souvenir" dans les cimetières ? Certaines familles des Pyrénées-Orientales vont s'y rendre ce 1er novembre, pour se recueillir, comme du côté de Port-Vendres.

Que faire des cendres d'un défunt ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2008, il est interdit de conserver chez soi les cendres d'un défunt. Après le passage au crématorium, les proches ont un an pour choisir une option. Vous pouvez l'enterrer dans une concession spécifiquement dédiée aux urnes, dans une propriété privée après demande à la préfecture, ou l'inhumer dans un caveau familial. La dispersion en pleine nature est autorisée, mais encadrée par la loi. Il est important de choisir des lieux isolés (forêt, mer, océan) et en dehors de la voie publique. Il faut également prévenir la mairie.

Autre option possible, il existe aussi les columbariums, des sortes de casiers plus ou moins grand, dans lesquels vous pouvez déposer une ou plusieurs urnes. Et si le défunt n'a laissé aucune volonté à ses proches, il reste le Jardin du souvenir. C'est un endroit, dans les cimetières, qui permet au service funéraire de déverser les cendres d'une urne. Depuis janvier 2013, les communes de plus de 2000 habitants ont l’obligation de proposer un jardin du souvenir.

Port-Vendres et son jardin du souvenir

Après une "première version" du jardin du souvenir, la Ville de Port-Vendres à rénové le sien cette année. "Le puits de dispersion est recouvert d'une grille et de cailloux rappelant le bord de mer afin de retenir les centres des défunts", explique Monique Serre, adjointe à la mairie de Port-Vendres, en charge de la Catalanité, des Finances et des Cimetières. Certaines villes ont adapté un système d'aspersion d'eau pour permettre aux cendres de disparaître dans la terre.

"C'est un agent des pompes funèbres qui va disperser les cendres après demande à la mairie. Il y a des plaques pour inscrire les noms et les prénoms des défunts. Ça permet aux familles d'avoir un lieu pour se recueillir", explique Marie-Gaëlle Rouvière, la responsable des affaires générales à la mairie de Port-Vendres.