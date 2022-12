Dans les Pyrénées, pour les vacances de Noël, on attend toujours la neige

Fabrice Esquirol, le directeur général de la Savacem, invité de France Bleu Occitanie, pour prendre des nouvelles de la neige alors les vacances commencent ce vendredi soir. La Savacem regroupe les stations de ski d'Ax 3 Domaines, les monts d'Olmes et Guzet en Ariège où vont skier beaucoup de Toulousains.

France Bleu Occitanie : On attend de la neige ce vendredi ?

Fabrice Esquirol : Un tout petit peu de neige… Effectivement, dans l'après-midi. Ce ne sera pas la grosse perturbation. Mais effectivement, pour la soirée et la nuit prochaine, on nous annonce un tout petit peu de neige jusqu'au pied de pistes.

Est-ce que ça va être suffisant déjà pour nous confirmer les ouvertures des Monts d'Olmes et de Guzet ? Ouverture espérée ce week-end ?

Deux stations sur trois sont ouvertes en ski. Donc sur Ax-3 Domaines, on aura un taux d'ouverture de l'ordre de 60%. Elle est ouverte depuis le week-end dernier. C'est très bien pour démarrer la saison. Sur les Mont-d'Olmes, on aura une petite ouverture, modeste même, mais sympa, d'environ 30% du domaine. Avec un télésiège et tout l'espace débutant. Sur Guzet, ça sera plutôt en mode été dans un premier temps que l'on doit fonctionner : la luge, le karting... enfin, tout ce que l'on peut faire dans ce magnifique paysage.

Ça manque de neige et elle arrive quand, la vraie neige ?

Très honnêtement, on n'en sait rien. C'est plutôt du beau temps pour les jours à venir. Je crois qu'il va falloir se dire que la configuration d'aujourd'hui 16 décembre va nous accompagner au moins toute la première semaine des vacances.

Ax a ouvert le weekend dernier. Il y a eu du monde. Il y a une demande claire ?

Oui, ça a été une fréquentation convenable. On a eu un petit peu plus de 3.000 personnes sur le week-end. Ça, ça n'est pas un record. C'est pas mal, mais on n'avait pas très beau temps sur les Pyrénées, sur l'Ariège, avec un peu de brouillard le samedi et puis le dimanche, c'est un peu gribouille. Donc finalement c'est quand même pas mal. On a l'impression que les gens ont envie de glisse dans les Pyrénées. Ça reste quand même un pôle d'attraction très fort pour les gens de l'Occitanie.

Les vacances de Noël : on a compris que la première semaine sera un peu compliquée. Globalement, vous espérez quelle fréquentation ? Ça va être compliqué ?

La première semaine, c'est toujours une semaine assez faible parce que ce sont des vacances à la montagne, peut être, mais pas toujours pour faire du ski. Les gens aiment venir se ressourcer dans les beaux paysages pyrénéens, mais tout autant pour passer ces instants là en famille que pour glisser. Donc peut être, on peut imaginer une fréquentation de 2.000 à 3.000 skieurs jour. La semaine du Nouvel An, en revanche, c'est très différent. C'est le ski, le ski, le ski. Et là, on espère passer le seuil des 5.000 skieurs jour. C'est en tout cas notre ambition aujourd'hui, compte tenu du produit que l'on propose.

Les chiffres des occupations des hôtels sont satisfaisants ? La saison dernière, mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de monde ?

Alors sur la plupart des stations pyrénéennes, l'hiver dernier a été un hiver magnifique. Record, vous le disiez. C'est vrai que c'est sans doute le plus bel hiver des 20 dernières années, Mais pour l'heure, c'est pour les vacances de Noël qui s'ouvrent. Les taux de réservations sont assez conformes à ce que l'on a habituellement et ce que l'on a vu l'an dernier. Donc avec une première semaine des réservations aux alentours des 60%. Et on est quasiment à 100% pour la seconde semaine. La différence, je le disais, se faisant sur le fait que la première semaine, tous ceux qui viennent dans les Pyrénées ne le font pas forcément pour le ski.

Et vous avez besoin de monde, parce qu'il y a aussi cette problématique de la hausse des prix de l'énergie. Qu'en est-il de ce côté-là pour vous ?

C'est ça le vrai problème de la saison. On n'échappe pas à la règle. Les coûts de l'énergie pour nous vont être multiplié par quatre. Les aides gouvernementales étant intégrées aux chiffres que je vous annonce. Là donc c'est un poste de dépenses absolument essentiel. C'est vrai que c'est un petit peu toute l'économie du ski qui s'en trouve chamboulée.

Il vous faut d'autres aides de l'État, pour vos stations ?

On va se direque si c'est circonscrit à cette seule saison, on devrait passer comme ça. Bien sûr, si d'autres aides arrivent bien, on les prendra et elles seront les bienvenues. Je n'y crois que moyennement et on s'est mis dans l'idée que désormais, il fallait faire avec cette nouvelle contrainte énergétique. Donc on va être très sobre, on va faire très attention à tout ce que l'on dépense. On va baisser la vitesse des télésièges, on va fermer les remontées en semaine et pas pendant les vacances qui font double emploi. On fait très attention aux modes d'éclairage ou de chauffage. Finalement, du bon sens et rien de plus que du bon sens. Et moyennant quoi, on devrait passer le cap de cette saison.