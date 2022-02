Dans les Pyrénées, une saison de ski "exceptionnelle"

Encore une semaine de plaisir puisque les vacances continuent dans notre zone. Avec ce beau temps et la neige, qui est bien tombée depuis ce début d'année, toutes les conditions étaient réunies, sur le papier, pour attirer les vacanciers dans les stations pyrénéennes. Et ils ont largement répondu présents, à Superbagnères notamment.

En ce premier jour de ski, pour les tout derniers vacanciers, les cours semblaient bien complets. © Radio France - Marion BOTHOREL

Jusqu'à Luchon, on affiche complet pour le plus grand bonheur des commerçants de la station. En témoigne, le grand sourire sur les lèvres de Sophie Métayer. Toutes les locations sont parties et la gérante du Locaskis a enfin le temps de souffler : "on a eu la chance d'avoir pu commencer dès début décembre et on n'a pas arrêté de travailler hors et pendant les vacances scolaires. On retrouve une vraie saison et ça fait plaisir après trois ans difficiles".

Mais la contrepartie, c'est un rythme est très intense : "c'est une très bonne fatigue mais je préfère être fatiguée parce que je travaille beaucoup plutôt que parce qu'il n'y a pas de neige ni de gens". Et c'est partout pareil à Luchon, dans les restaurants et les hôtels, confirme François Lazaro, qui gère trois établissements : "c'est vraiment quand même une saison exceptionnelle, je ne sais pas si on reverra ça dans les prochaines années... De même dans les autres stations, comme au Mourtis ou à Peyragudes, tous les autres travaillent d'après les échos que l'on a, ils sont complets tout le temps". Et il l'explique par deux raisons :

Cette année, on a eu beaucoup de neige et le soleil est avec nous, on arrivera contents à la fin mars - François Lazaro, gestionnaire de trois établissements à Superbagnères et Luchon

Bilan pour ce commerçant : 30 à 40% de clientèle en plus cette saison. "C'est que du bonheur de retrouver nos clients et de faire enfin notre métier" acquiesce Claire Darnaud. Elle gère le Super-G, un café-restaurant au pied des pistes : "d'habitude, on voit une forme de transition le samedi mais là même pas, les gens viennent même pour de très courts séjours, au week-end entier, et je pense que ça va continuer en mars."

La seule inquiétude de ces commerçants, interrogés à Superbagnères, c'est la difficulté qu'ils rencontrent poru trouver des saisonniers en nombre suffisant pour tenir jusqu'à la fin de la saison.