Coronavirus : dans les restaurants sarthois, l'obligation du pass sanitaire a du mal à passer

"Encore des complications supplémentaires." Voilà comment Didier Hutin, patron du "Café carré" au Mans résume les annonces ce lundi soir du président de la République Emmanuel Macron. L'obligation du pass sanitaire à partir du 1er août dans son établissement risque de lui poser des problèmes, déjà au niveau de sa clientèle. "Je n'ai pas de borne pour flasher les QR code", confie-t-il. Mais aussi du côté de ses employés.

Activité ralentie

Sur ses deux serveuses, une n'est pas vaccinée et n'y comptait pas particulièrement, "parce qu'on n'a pas assez de recul", confie Karen. Mais immédiatement après l'allocution du président, elle a pris à contrecœur un rendez-vous pour sa première dose, calée dans une dizaine de jours. "Pour pouvoir continuer à travailler, malheureusement, c'est comme ça maintenant", explique-t-elle.

Problème : la deuxième dose ne sera pas injectée avant le 1er août, date butoir. Et si Karen ne peut plus travailler à cause de ça ? "On va devoir tourner au ralenti, c'est comme un deuxième confinement", regrette Didier Hutin, alors que le mois d'août est censé être l'un des meilleurs de l'année.

Vérifier les tests PCR des salariés

Au "Capitole", dans le centre du Mans, sur les 10 serveurs, une est vaccinée entièrement et trois sont entre deux doses. Ce qui signifient que six ne sont toujours pas passés par la case vaccin, "dont deux qui sont catégoriques et qui ne veulent absolument pas recevoir de dose", explique Anaïs Beaudet, la gérante. "Sauf que je ne vais pas leur mettre le couteau sous la gorge pour les forcer", poursuit-elle. Pour l'heure, elle va donc opter par une méthode radicale : vérifier les tests PCR de ses salariés non vaccinés toutes les 48h.