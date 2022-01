Dans les rues de Dax, un habitant prépare des "plats faits maison" pour les SDF

Depuis le début de l'hiver, chaque week-end Samuel Berry organise sa propre maraude dans les rues de Dax (Landes). Ce père de famille en profite pour distribuer des plats chauds ainsi que des vêtements à celles et ceux qu'il croise.

"Quand le week-end arrive, vers 18 h 30, je commence à cuisiner des repas qui tiennent au corps", raconte Samuel Berry. Depuis deux ans, cet habitant de Dax (Landes) sillonne certains jours sa commune pour distribuer des repas chauds aux sans domicile. Cet hiver, il propose également des vêtements chauds qu'il récupère grâce aux réseaux sociaux.

Une distribution hebdomadaire

Depuis la baisse des températures, Samuel ne chôme pas. Avec sa femme, chaque week-end, ils s'organisent pour préparer des plats qu'ils distribuent dans les rues de Dax. "Il s'agit de quelques choses de simple comme des pâtes bolognaises ou là, je vais faire du hachis parmentier. J'ai voulu faire de la soupe, mais c'est embêtant parce que dans la voiture ça bouge donc je reste sur du solide dans des barquettes. Et je vais distribuer ça dans des coins où je sais qu'il y a du monde".

Trois ou quatre kilos de pâtes avec du beurre, ce n'est pas grand-chose - Samuel Berry

Une fois la voiture pleine, Samuel parcours la ville pour proposer les boites aux SDF. _"Au début, ils avaient du mal à comprendre. J'avais droit à des questions comme "c'est quoi ?", "est-ce que c'est chaud ?" Puis au début, il y avait une personne. Puis deux, trois, quatre, cinq ... Et ce week-end, j'ai distribué entre 24 et 26 repas", raconte la voix émue le père de famille. Alors forcément, quand il croise des adolescents à peine plus jeunes que sa fille, ça ne le laisse pas indiffèrent. "Il y a des jeunes de 15 ou 16 ans sur Dax,_ je trouve ça alarmant. Par exemple l'autre fois, il y avait un jeune, pas trop mal habillé, j'avais même du mal à comprendre ce qu'il voulait. Il m'a pris deux rations qu'il a mangées à une vitesse folle. Ce n'est pas normal d'avoir faim comme ça… ", regrette Samuel.

En plus des denrées alimentaires, Samuel propose aussi des vêtements chauds qu'il récupère grâce aux réseaux sociaux.