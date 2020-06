Dans les rues de Limoges, le masque devient un accessoire de mode

Marre du masque chirurgical ou du gros FFP2 ? Apparemment oui... Dans les rues de Limoges, de plus en plus de passants arborent des masques colorés, personnalisés et surtout assortis à la tenue vestimentaire. Le masque, purement utilitaire au début, devient un véritable accessoire de mode.

Il y a le masque chirurgical "tout bête", le gros FFP2, ou le masque classique en tissu blanc. Mais il y a aussi, et de plus en plus, tous les masques originaux, personnalisés et parfois inattendus que l'on voit désormais sur nos visages. Avec le déconfinement et le port généralisé du masque, ce petit bout de tissu devient un véritable accessoire de mode dans les rues et les lieux publics de Limoges.

Bleu pour Christiane, bariolé pour Laurence, jaune fluo pour Dylan... Ce matin là, les masques sont tous différents - et pas toujours facile à porter - mais ils ont un point commun : ils sont assortis aux vêtements !

J'ai des petites cerises parce que c'est la saison

"Ce matin, j'ai choisi bleu, bleu, bleu et bleu" énumère Christiane en souriant et en désignant son chemisier, son pull, son serre-tête et...son masque ! "Et j'ai des petites cerises cousues en bordure, parce que c'est la saison !" ajoute Christiane, qui n'a pas cousu elle-même son accessoire mais a profité du savoir-faire d'une de ses voisines.

Bref, pour être à la mode, l'assortiment masques-vêtements est désormais incontournable. Cela sous-entend : avoir différents masques pour pouvoir piocher selon les jours et les tenues.

Même Dylan, 16 ans, a plusieurs masques à son arc : "j'en ai aussi un Louis Vuitton, cousu par mère" explique-t-il, la bouche cachée d'un grand col jaune fluo assorti à son survêtement, et en sortant fièrement l'étoffe de sa poche. En effet, blanches sur noir, on ne peut pas rater les deux initiales de la marque de luxe.

Une manière de dédramatiser le port du masque

Dans son atelier de couture "La Fée corsetée" à Limoges, Nadia Autier n'est pas étonnée que le masque devient un vrai accessoire de mode, voire à la mode. "Il est vrai que les beaux jours sont là et qu'on ressort, que les gens ont envie de couleurs ! Et puis ils ont aussi envie de dédramatiser cet accessoire. Chacun cherche à mettre sa patte d'humour ou de délicatesse". Alors de plus en plus de clients demandent les couleurs et les motifs les plus variés.