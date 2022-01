Dans les rues de Toulouse, une soirée du réveillon un peu fade à cause des restrictions sanitaires

Ceux qui voulaient sortir en ville pour fêter le Nouvel An ont été un peu déçus ce vendredi soir. À cause des restrictions sanitaires, de nombreux bars étaient fermés et la place du Capitole en partie interdite au public. Il y avait un peu de déception, même si l'important était ailleurs.

Pour éviter les brassages de population et donc la propagation du Covid, le préfet d'Occitanie avait interdit les rassemblements au centre de la place du Capitole à Toulouse pour ce Nouvel An. Malgré un grillage installé autour du centre de la place, plusieurs centaines de badauds se sont réunis sur ses abords pour fêter le passage à la nouvelle année.

"C'est un peu frustrant, on aurait aimé que notre Nouvel an soit plus festif" assure Sandrine, venue avec ses amis à Toulouse pour le réveillon. "On est bridé, mais on reste là quand même tous ensemble" reconnaît quand même cette touriste, qui a revu son programme. Au lieu de profiter de la nouvelle année dans les bars jusqu'à la fin de la nuit, direction la maison et le lit plus tôt.

"On ne peut même pas faire la fête"

Manon et Sarah sont elles aussi déçues. "On avait prévu d'aller d'un bar, au moins prendre un verre" explique la première, venue de Paris. "Mais Place Saint-Pierre, tout était fermé, regrette la seconde. On voulait faire la fête dehors mais on ne peut même pas. On va la faire à la maison, mais il y aura moins de monde" rigole Sarah.

Malgré ces désagréments, ces fêtards déçus restaient heureux, avec leurs proches pour célébrer cette nouvelle année. Pour Yannick, "l'important, c'est de passer des moments avec ses amis et ses proches. C'était le cas ce soir et c'était suffisant."