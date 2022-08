Des panneaux bleus ont fleuri début août aux entrées de la zone piétonne de Valence indiquant aux vélos et aux trottinettes de rouler à moins de 6 km/h. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Un livreur de repas vient d'écrire une lettre ouverte à destination du maire.

Dans les rues piétonnes de Valence, les vélos et les trottinettes doivent rouler au pas

Les rues piétonnes sont limitées à 6 km/h maximum pour les vélos et les trottinettes.

"Un coup de pédale et je suis déjà à 10 km/h, ce n'est pas possible", s'agace Jérémy Kronek, livreur de repas à Valence. Avec le soutien de deux élus d'opposition Florent Méjean (PS) et Bruno Casari (ex-LREM), il a écrit une lettre ouverte au maire de la commune Nicolas Daragon (LR). Les panneaux qui ont fleuri aux abords du centre piéton, ne sont pas du tout à son goût.

"Trottinettes et vélos, vous entrez dans une zone piétonne. Vitesse limitée à 6 km/h". Voilà ce qu'indiquent les panneaux bleus qui ont fleuri début août à Valence. Cynthia se félicite : "C'est très bien ! Certains roulent n'importe comment et cela peut être dangereux avec les enfants qui courent". Même sentiment chez Sandra qui met en avant le fait "que c'est souvent aux piétons de s'adapter". Jean-Pierre installé sur un banc se plaint particulièrement des trottinettes "trop rapides et trop silencieuses". Pour ce Valentinois de toujours : "il faut réglementer c'est important. Après, 6 km/h, c'est peut-être un peu trop restrictif, il faudrait trouver un juste milieu".

Le maire Nicolas Daragon dit s'appuyer sur le Code de la Route : "Dans une zone piétonne, on est censé circuler au pas. Cela veut dire que les vélos ou les trottinettes doivent s'adapter. Et encore normalement, la règle impose 5 km/h, nous avons laissé une certaine marge de manœuvre". L'édile a décidé de mener cette "campagne de rappel" après les nombreuses sollicitations d'habitants qu'il dit recevoir. "Il y a des collisions. Moi même j'ai été percuté par une trottinette derrière le théâtre en rentrant de déjeuner", indique-t-il.

Reste que c'est une nouvelle restriction qui pèse sur Jérémy Kronek. Ce livreur de repas rappelle l'arrêté pris l'année dernière par le maire qui interdit les deux roues motorisés dans les rues piétonnes de 20h à 6h du matin du 1er mai au 30 septembre (arrêté reconduit chaque année selon le document que nous avons consulté). "J'attends un rendez-vous avec le maire pour qu'il comprenne à quel point cela pénalise les travailleurs précaires", explique-t-il. En attendant, Jérémy Kronek craint des contrôles et des amendes car il ne pourra rouler à moins de 6 km/h.

Lettre ouverte de Jérémy Kronek

Mr le Maire,

Je suis livreur uber eats et deliveroo depuis août 2020, l'été dernier vous avez fait poser des panneaux à l'entrée des rues piétonnes interdisant les scooters (sauf électriques) de 20h à 6h du 1er mai au 30 septembre, tout cela sans avoir d’arrêté vous y autorisant et vos agents de police municipale nous verbalisent toute l'année et à toute heure si nous les empruntons même en scooter électrique.

Il est regrettable que lorsque monsieur MEJEAN et monsieur CASARI vous interrogent et font des propositions à notre sujet vous ne répondiez pas. Nous étions présents au dernier conseil municipal même si nous avons eu du mal à y rentrer alors qu'il est ouvert à tous.

Il y a quelques jours vous avez fait poser de nouveaux panneaux aux abords des rues piétonnes interdisant aux piétons, vélos et trottinettes de dépasser les 6 km/h. Personnellement je n'ai jamais renversé de piétons malgré la vitesse à laquelle je peux rouler. Il me paraît difficile de respecter ces panneaux alors que nos courses sont payées environ 3 € en centre ville.

Si vous acceptiez de nous rencontrer nous pourrions essayer de trouver des solutions viables pour tous.

Souvenez vous que grâce aux livreurs les restaurants ont pu continuer à générer des revenus pendant les confinements et les clients de garder un peu de moral.

Jérémy KRONEK

La réponse du maire de Valence

Nicolas Daragon évoque avant tout une question de sécurité pour les piétons qui circulent dans le centre de Valence. Sur la question des livreurs, le maire de Valence dit ne pas comprendre : "Nous n'avons pas des rues piétonnes qui font cinq kilomètres de long. Quand on roule à 6 km/h, pour faire une rue piétonne qui fait 300 mètres, ça prend pas plus d'une minute. Depuis le début du mandat, nous avons été saisis par d'innombrables de nos riverains des rues piétonnes qui se plaignent du comportement d'un certain nombre de nos amis livreurs. Il n'est pas question de les empêcher de faire leur métier mais il faut qu'ils respectent le code de la route. Même avec l'interdiction des scooters motorisés la nuit, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas observé que l'activité des livreurs diminue".