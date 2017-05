Dans les soirées hupées, les Cannois aussi tirent leur épingle du jeu

Ils aiment se faire appeler "la famille Moschino", comme la célèbre marque de luxe décalée italienne. Hors de question donc pour Anne-Sarah et son fils Kaaris de rater la soirée organisée par leur créateur favori. Des Cannois qui ne se refusent aucune exubérance.

Une soirée à Cannes. Les paillettes. Les mannequins. Le champagne. La jet set qui parle dans toutes les langues. Et près du buffet, un binôme qui se démarque : Kaaris, 14 ans, et sa mère, Anne-Sarah, tous les deux Cannois. Une présence peu habituelle, celle de la "société civile", dans ce type de soirées. Pourtant, la petite famille ne se laisse pas impressionner. D'autant plus que le luxe, ils connaissent.

Repéré par Moschino

"On nous appelle la famille Moschino", rigole Anne-Sarah, en robe noire et gilet orange fluo, thème "pop" oblige. "Regardez le ! Regardez ses baskets, il est différent, il est pas comme les autres", ajoute cette mère poule qui aime terminer les phrases de son petit. " Grâce à une photo Instagram, j'ai été invité ce soir par la marque Moschino [marque italienne décalée de haute-couture] Mon rêve ce soir, c'est d'être repéré par la marque pour espérer devenir mannequin", sourit Kaaris.

Kaaris présente fièrement la photo de son compte Instagram qui a tapé dans l'oeil à la marque Moschino. © Radio France - Victoria Koussa

"On n'est pas là pour se faire voir", tranche Anne-Sarah. Malgré tout, la Cannoise ajoute : "il est là avec un objectif professionnel, il veut devenir mannequin". "Je suis prêt à danser comme un fou !", rigole le jeune, à côté, fier d'exhiber son tee-shirt qu'il a acheté quatre-cents euros quelques heures avant. "C'est abordable", dit Kaaris, sans sourciller.

Des petits plus luxueux

Dans cette famille, je demande la mère et ses trois enfants. "Tous habillés Moschino de la tête aux pieds", dit fièrement Anne-Sarah. A la question : êtes-vous responsable des paillettes dans les yeux de vos enfants ? La mère soupire.

"Oui, un peu. Encore la semaine dernière, pour le bac blanc de la plus jeune, je les ai invités dîner au Carlton et j'ai pris une suite pour qu'on y dorme. Les beaux endroits, les belles vacances, ils connaissent, mais la valeur de l'argent aussi", affirme Anne-Sarah. Des propos qui perdent un peu de leur valeur quand à côté, Kaaris affirme être prêt "à se ruiner, plus grand, pour acheter des vêtements que j'aime".