Dans les stations savoyardes, les vacanciers expérimentent déjà les mesures annoncées par Jean Castex

Toute la France va bientôt vivre comme dans les stations savoyardes. En Savoie, le masque est à nouveau obligatoire en extérieur dans les 38 stations du département et il est déjà interdit de boire et de manger debout dans tous les établissements recevant du public depuis samedi.

Le préfet de Savoie n'a pas attendu le conseil de défense sanitaire de ce lundi pour prendre des mesures pour freiner l'épidémie de Covid. Depuis samedi, le masque est à nouveau obligatoire en extérieur dans les 38 stations du département et il est déjà interdit de boire et de manger debout dans tous les établissements recevant du public. Et ce sera dans toute la France à partir de lundi prochain, comme Jean Castex l'a annoncé lundi soir.

"Ça ne peut pas être pire que l'année dernière où on avait un couvre-feu à 20h puis à 18h "- Carole une restauratrice de Valmorel

Dans les stations savoyardes comme à Valmorel en Tarentaise, ces mesures sont finalement bien acceptées par les vacanciers et les professionnels. Pour Carole, la patronne de ce bar à vin, être ouvert ça n'a pas de prix pour cette restauratrice. Alors s'il faut s'adapter encore un peu plus et demander aux gens de ne pas boire debout au bar ou à l'extérieur, c'est un moindre mal pour cette restauratrice. "Ça ne peut pas être pire que l'année dernière où on avait un couvre-feu à 20h puis à 18h", explique Carole.

On a le même retour chez les vacanciers. Pour Camille, 22 ans, la priorité c'est le ski, alors s'il faut montrer son pass et mettre le masque en extérieur, ça lui va. "Je ne pensais pas qu'on pourrait skier cette année, alors les quelques contraintes qu'on nous impose ne sont pas très importantes, comparées au plaisir de retrouver la glisse".

Des festivités du 31 annulées

Assis en terrasse avec une bière, Paul essaye d'oublier le Covid, mais il sent bien que l'étau se resserre. "C'est vrai que les mesures qui ne cessent de se rajouter, ça commence à faire beaucoup et ça gâche un peu les vacances. D'ailleurs, je vais m'asseoir, parce que là je suis hors la loi !", dit-il en rigolant. Ceux qui avaient prévu de profiter des festivités à Valmorel, tous les spectacles du 31 décembre sur le front de neige sont annulées. Les feux d'artifices et les descentes aux flambeaux n'auront donc pas lieu.