Dans les supermarchés en Occitanie, "les consommateurs doivent être raisonnables"

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron, jeudi soir, les images de rayons dévalisés se multiplient sur les télévisions et sur internet. "J'appelle les consommateurs à la raison", réagit ce lundi 16 mars sur l'antenne de France Bleu Occitanie le Président Midi Pyrénées de la Fédération du commerce et de la distribution, Grégory Vouters. "Il faut être modéré dans ses achats, ne pas acheter, comme on a pu voir, 10 fois plus que d'habitude".

Selon lui, un comportement plus "normal" pourrait permettre aux grandes surfaces "de lisser les commandes et les charges de travail pour remplir les rayons". Il tient évidemment à rappeler que le risque de pénurie est très faible : "on est réapprovisionnés tout les deux jours". La seule et unique cause de rupture éventuelle de stock en rayon est selon Grégory Vouters l'attitude des "clients inquiets".

RÉACTION - Grégory Vouters, président de la Fédération du commerce et de la distribution en Midi-Pyrénées Copier

Des mesures d'hygiène respectées ?

Pour le président de la Fédération du commerce et de la distribution, "tout est fait dans les enseignes pour respecter les consignes du gouvernement, se tenir à un mètre, porter des gants". Pourtant, ce week-end, plusieurs auditeurs de France Bleu Occitanie ont témoigné après s'être rendus dans des supermarchés bondés, où les caissiers ne portaient pas de protection. "Chacun a pris ce lundi la mesure du sujet", assure Grégory Vouters. Le seul manque selon lui concerne le gel hydroalcolique, en rupture. Concernant la restriction du nombre de personnes autorisées à entrer dans un magasin, elle n'existe pas, pour le moment, "on a vu que c'était le cas en Italie, mais on n'a pas encore reçu de directives".