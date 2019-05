Dans les villes de Provence les chats errants prolifèrent

Pour Brigitte Bardot c'est clair : la prolifération incontrôlée des chats « submerge les associations, les mairies, les particuliers et tous les bénévoles qui tentent désespérément de les trapper pour les faire stériliser, soigner par des vétérinaires dont les prix sont inabordables pour beaucoup, qui se lassent, n’en peuvent plus et se retournent vers ma Fondation pour obtenir des aides que nous accordons et qui nous coûtent plus d’un million d’euros par an. »

BB demande donc au ministre de l'agriculture une campagne nationale de stérilisation. Sur le terrain les bénévoles et les associations applaudissent.

Une cohabitation difficile avec certains habitants

A Marseille, dans une grande résidence du 11e arrondissement, Elodie est une mère nourricière : "nous donnons à manger à une vingtaine de chats errants, on leur a construit des cabanes, pour les abriter. On les a mises à l'écart pour protéger les chats, _certains sont victimes de maltraitance de la part des résidents_. Tout le monde n'aime pas les chats."

Et quand on lui parle d'une campagne de stérilisation, elle approuve : "les chats sont voués à une vie très rude dans les rues, ils sont malades, ils se nourrissent dans les poubelles, il vaut mieux les stériliser pour éviter à de futurs chatons de subir ces conditions de vie".

Un coût très élevé pour les mairies et les associations

La prolifération des chats pose aussi un problème de cohabitation avec les habitants. "Ca sent le pipi de chat sous mes fenêtres, et dans plusieurs endroits de la résidence, si je n'avais pas deux chiens ils rentreraient même chez moi pour voler de la nourriture" réagit une habitante. Pour Brice Quintin, chargé de mission à la Fondation Brigitte Bardot "quand les chats sont trop nombreux dans un quartier ils sont victimes de maltraitance. Il faut que l'état mette la main à la poche pour aider les mairies et les association à mettre en place une campagne de stérilisation de masse".

La fondation estime à 1 millions d'euro par le coût de ces stérilisations pour ses finances. Certains bénévoles comme Elodie y sont de leur poche également : "_pour une chatte c'est 85 euros, 55 euros pour un mâle_. On le fait par ce qu'on les aime, mais on ne peut plus suivre".