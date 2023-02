Dans les Vosges, des stands de prévention des dangers de la montagne au pied des pistes de ski

Des sapeurs-pompiers, des gendarmes ou encore des secouristes. Tous au pied des pistes de la station de La Bresse-Hohneck ce mercredi, à l'occasion d'une journée de prévention des dangers en montagne. L'objectif étant de s'adresser aux skieurs et usagers de la montagne pour leur rappeler les bons gestes qui leur permettront peut-être de leur sauver la vie en cas de problème. L'hiver dernier, 1 000 personnes ont été blessées dans les Vosges alors que 40 000 personnes sont secourues chaque année en France.

Préparer sa sortie

Membre de l'équipe des sauveteurs en montagne des sapeurs-pompiers, Florien Claudel est catégorique sur le conseil à donner à tout le monde. "Dans les premiers conseils, on parle de la préparation. C'est-à-dire, avant de partir, de vérifier s'il n'y a pas un refuge en cas de problème ou un chemin plus court permettant de rentrer si on est pris par la nuit", explique-t-il. Il est bon également de prévoir de quoi se nourrir, un téléphone chargé et une carte papier.

Des avalanches dans les Vosges

Il met l'accent également sur le risque d'avalanche, présent également en moyenne montagne, même si beaucoup les attendent dans les Alpes ou les Pyrénées. "Il peut y avoir des coulées de temps en temps. Une dame avait perdu la vie dans les Vosges, versant alsacien, il y a deux ans", se souvient-il. Ainsi, il propose un escape game immergeant les participants dans la peau de secouriste devant retrouver des victimes.

Jessica et Maximilian ont tenté l'expérience. Ces frères et soeurs venus des Deux-Sèvres sont des habitués des vacances dans les Vosges. Et pourtant, "je n'y connaissais rien et j'ai appris beaucoup de choses", reconnaît la première des temps pendant que le second creuse dans la neige pour atteindre son objectif. "L'espérance de vie d'une victime baisse drastiquement après 5 minutes. Les secours viendront mais ce sont vraiment les copains, déjà présents sur place, qui sauveront les personnes ensevelies. C'est pour ça que ce sont des gestes à connaître", poursuit Florien Claudel.